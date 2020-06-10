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Macs Fan Control для macOS

Macs Fan Control 1.5.7

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Описание Macs Fan Control 1.5.7Описание   Скачать Macs Fan Control 1.5.7СКАЧАТЬ (10,01 Мб) Скриншоты Macs Fan Control 1.5.7Скриншоты (3)   Статистика Macs Fan Control 1.5.7Статистика   Отзывы о Macs Fan Control 1.5.7Отзывы (2)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Macs Fan Control - бесплатная утилита для Mac OS X, которая позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, что дает возможность решить проблему лишнего шума и перегрева. Поддерживаются всех моделей iMac, MacBook (Pro/Air), Mac mini, Mac Pro. Присутствует возможность вручную задавать постоянное значение оборотов (например, минимальное), а также осуществлять контроль скорости вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков (например, температуры S.M.A.R.T. диска стороннего производителя).

Основные возможности:

  • Поддержка всех моделей iMac, MacBook (Pro/Air), Mac mini, Mac Pro.
  • Возможность установить некоторое постоянное значение оборотов (например, минимальное).
  • Контроль скорости вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков (например, температуры S.M.A.R.T. диска стороннего производителя).
  • Мониторинг в реальном времени скоростей вентиляторов и всевозможных температурных датчиков Mac (включая жесткие диски HDD/SSD даже сторонних производителей, используя S.M.A.R.T.).
  • Отображение иконки, температуры, скорости вентилятора в иконке трея (строке меню Mac).
Что нового в Macs Fan Control 1.5.7?
  • Совет о том, как создавать пользовательский профиль в первый раз
  • УЛУЧШЕНО Windows: тёмная тема
  • Исправлено количество вентиляторов на моделях XServe
  • Исправлено исчезание пользовательских профилей после перезагрузки
Macs Fan Control
Macs Fan Control
Macs Fan Control
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 10 423
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе Macs Fan Control

Alex про Macs Fan Control 1.4.8.1 для Mac [05-11-2018]

Нет слов! iMac 2009 года сгорела видеокарта из-за перегреваю Температура без вашей программы под 80С... Теперь три вентилятора расставил по датчикам и максимальным температурам. Теперь все ОК - в пределах 50-55С!! (Если градусы ставить меньше, то становится шумновато)
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Антон про Macs Fan Control 1.4.8.1 для Mac [23-08-2017]

Отличная программа! Можно гибко настроить систему охлаждения макбука. Таким образом можно избежать такую серьезную неисправность как перегрев чипа видеокарты.
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