Macs Fan Control 1.4.12 для Mac Macs Fan Control - бесплатная утилита для Mac OS X, которая позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, что дает возможность решить проблему лишнего iStat pro 4.71 WDG для Mac iStat pro - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях, Language Switcher 1.1 для Mac Language Switcher - утилита позволяет запустить любое из приложений в языковой локализации отличной от системной (при наличии этого языка в самой программе).

CleanMyMac 4.6.3 для Mac CleanMyMac - оптимизирует пространство на жестком диске вашего Мака путем удаления ненужного кода в программах для Power PC процессоров, ненужных языковых MacTracker 5.1.210 для Mac MacTracker - очень неплохая утилита, которая отображает максимально подробную информацию о вашем Маке и о всех официально выпущенных Маках различного семейства. Punto Switcher 2.0 для Mac Punto Switcher - автоматически переключает раскладки клавиатуры. Это оченьу добно для тех пользователей, которые не владеют методом слепого набора т.е. набирают