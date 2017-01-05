Учитесь быстро читать - курс обучения по книге Андреев О.А. "Учитесь быстро читать". В программе присутствуют вкладки по главам книги, а так же добавлены такие вкладки как: вкладка статистики и экран мысленного взора (ЭМВ).

Рекомендуется открыть нужную вкладку, нажать на кнопку "Читать главу книги", прочитать главу и уже далее можно глядеть, что написано во вкладке, делать упражнения.

Особенности:

4 беседы, приблизительное время которых 4 месяца занятий.

В контекстном меню можно настроить шрифт текста и цвет фона справки.

Основные упражнения курса это: аутогенная тренировка; таблицы Шульте; "Зелёная точка".

Дополнительный функционал для повышения эффективности обучения: таблицы Шульте имеют много параметров настройки и специальные функции; аутогенная тренировка и зелёная точка с аудиоматериалом; упражнение шторка для избавления от регрессий, а также для повышения скорости чтения; режим Reedy в упражнении шторка подобен плагину для браузера хром но с расширенным функционалом и оригинальным подходом; и другое.

Возможность сохранять архив настроек и восстанавливать их.

И помните, что эта программа только инструмент в ваших руках и только от вашего желания зависит результат того, что он вам даст. Не забывайте работать с книгой, так как время работы в программе - это минимум, а нужно и книги читать, и газеты.