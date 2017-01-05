Учитесь быстро читать - курс обучения по книге Андреев О.А. "Учитесь быстро читать". В программе присутствуют вкладки по главам книги, а так же добавлены такие вкладки как: вкладка статистики и экран мысленного взора (ЭМВ).
Рекомендуется открыть нужную вкладку, нажать на кнопку "Читать главу книги", прочитать главу и уже далее можно глядеть, что написано во вкладке, делать упражнения.
Особенности:
- 4 беседы, приблизительное время которых 4 месяца занятий.
- В контекстном меню можно настроить шрифт текста и цвет фона справки.
- Основные упражнения курса это:
- аутогенная тренировка;
- таблицы Шульте;
- "Зелёная точка".
- Дополнительный функционал для повышения эффективности обучения:
- таблицы Шульте имеют много параметров настройки и специальные функции;
- аутогенная тренировка и зелёная точка с аудиоматериалом;
- упражнение шторка для избавления от регрессий, а также для повышения скорости чтения;
- режим Reedy в упражнении шторка подобен плагину для браузера хром но с расширенным функционалом и оригинальным подходом;
- и другое.
- Возможность сохранять архив настроек и восстанавливать их.
И помните, что эта программа только инструмент в ваших руках и только от вашего желания зависит результат того, что он вам даст. Не забывайте работать с книгой, так как время работы в программе - это минимум, а нужно и книги читать, и газеты.