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Учитесь быстро читать для Windows

Учитесь быстро читать 0.9

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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Учитесь быстро читать - курс обучения по книге Андреев О.А. "Учитесь быстро читать". В программе присутствуют вкладки по главам книги, а так же добавлены такие вкладки как: вкладка статистики и экран мысленного взора (ЭМВ).

Рекомендуется открыть нужную вкладку, нажать на кнопку "Читать главу книги", прочитать главу и уже далее можно глядеть, что написано во вкладке, делать упражнения.

Особенности:

  • 4 беседы, приблизительное время которых 4 месяца занятий.
  • В контекстном меню можно настроить шрифт текста и цвет фона справки.
  • Основные упражнения курса это:
    • аутогенная тренировка;
    • таблицы Шульте;
    • "Зелёная точка".
  • Дополнительный функционал для повышения эффективности обучения:
    • таблицы Шульте имеют много параметров настройки и специальные функции;
    • аутогенная тренировка и зелёная точка с аудиоматериалом;
    • упражнение шторка для избавления от регрессий, а также для повышения скорости чтения;
    • режим Reedy в упражнении шторка подобен плагину для браузера хром но с расширенным функционалом и оригинальным подходом;
    • и другое.
  • Возможность сохранять архив настроек и восстанавливать их.

И помните, что эта программа только инструмент в ваших руках и только от вашего желания зависит результат того, что он вам даст. Не забывайте работать с книгой, так как время работы в программе - это минимум, а нужно и книги читать, и газеты.

Что нового в Учитесь быстро читать 0.9?
  • Сделан код для 9,10 беседы.
  • Мелкие правки.
Скриншоты Учитесь быстро читать:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Учитесь быстро читать

Admin

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