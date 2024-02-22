Veyon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Veyon Solutions
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|14,67 Мб
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Veyon - это универсальное и многофункциональное приложение, разработанное для обеспечения эффективного взаимодействия в учебной среде. Оно предлагает широкий спектр инструментов для учителей и администраторов, помогая им эффективно управлять классом и обмениваться знаниями.
Основные возможности приложения Veyon включают:
- Мгновенное подключение к компьютерам учеников для помощи и просмотра их работы.
- Возможность транслировать экран в режиме реального времени для объяснения важных тем.
- Функция "Блокировка экрана" для привлечения внимания к ключевым аспектам обучения.
- Возможность создания скриншотов для документирования процесса обучения и обратной связи.
- Удобное удаленное управление компьютерами учеников: включение, выключение, перезагрузка.
- Передача материалов, открытых документов, изображений и видеороликов на компьютеры учеников.
- Запуск программ и открытие веб-сайтов удаленно.
- Возможность отправлять сообщения ученикам.
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