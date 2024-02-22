Veyon - это универсальное и многофункциональное приложение, разработанное для обеспечения эффективного взаимодействия в учебной среде. Оно предлагает широкий спектр инструментов для учителей и администраторов, помогая им эффективно управлять классом и обмениваться знаниями.

Основные возможности приложения Veyon включают: