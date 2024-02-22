Veyon для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:14,67 Мб
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Veyon - это универсальное и многофункциональное приложение, разработанное для обеспечения эффективного взаимодействия в учебной среде. Оно предлагает широкий спектр инструментов для учителей и администраторов, помогая им эффективно управлять классом и обмениваться знаниями.

Основные возможности приложения Veyon включают:

  • Мгновенное подключение к компьютерам учеников для помощи и просмотра их работы.
  • Возможность транслировать экран в режиме реального времени для объяснения важных тем.
  • Функция "Блокировка экрана" для привлечения внимания к ключевым аспектам обучения.
  • Возможность создания скриншотов для документирования процесса обучения и обратной связи.
  • Удобное удаленное управление компьютерами учеников: включение, выключение, перезагрузка.
  • Передача материалов, открытых документов, изображений и видеороликов на компьютеры учеников.
  • Запуск программ и открытие веб-сайтов удаленно.
  • Возможность отправлять сообщения ученикам.
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