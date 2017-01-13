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Udacity для iOS

Udacity 2.8.0 для iPhone, iPad

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Описание Udacity 2.8.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Udacity 2.8.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (86.1 Мб) Скриншоты Udacity 2.8.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Udacity 2.8.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Udacity 2.8.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Udacity - бесплатное функциональное приложение для iPhone/iPad, благодаря которому пользователь может существенно повысить уровень своего образования, проходя бесплатные курсы по программированию от ведущих экспертов IT-отрасли из Facebook, Google, Cloudera и MongoDB. Занятия варьируются от обучения основам программирования, до прохождения более продвинутых курсов (более 150 курсов на выбор).

Все лекции бесплатны, имеют подробное описание и разбиты на несколько занятий, которые, в свою очередь, состоят из 10-15 тематических роликов. Программа инофрмирует пользователя о текущем прогрессе обучения и уведомляет о грядущем завершении того или иного занятия.

Курсы включают в себя изучение языков программирования (HTML, CSS, JavaScript, Python, Java и др.), криптографии, робототехники, физики, 3D-моделирования, компьютерных наук и статистики, веб-разработки и пр. Каждый урок сопровождается домашними заданиями и тестами на усвоение пройденного материала. По окончанию обучения пользователь получает сертификат, подписанный преподавателями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Udacity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 27
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Программирование

Отзывы о программе Udacity

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