busuu для iOS

busuu 19.0.0 для iPhone, iPad

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Описание busuu 19.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать busuu 19.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (154.55 Мб) Скриншоты busuu 19.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика busuu 19.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о busuu 19.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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busuu - это сообщество, объединяющее 70 миллионов пользователей, готовых помочь пользователю в изучении языков. Присоединяйтесь и получайте исправления своих письменных и устных упражнений. Также можно отправлять исправления и тем самым помогать изучать свой родной язык.

Особенности приложения:

  • Тест для определения уровня – пройди тест и узнай, насколько хорошо ты знаешь язык;
  • Официальные сертификаты для подтверждения уровня от McGraw-Hill Education;
  • Практика с носителями языка – получай исправления своих упражнений;
  • Постановка произношения – упражнения для правильной речи;
  • Полноценные курсы – более 150 уроков для каждого языка;
  • Правила и грамматика – разбираем сложные случаи и учим исключения;
  • Занятия офлайн – доступ к интернету необязателен;

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты busuu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе busuu

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