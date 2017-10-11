Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) визуально, звуком, вибрацией, а также напоминает бипером.
Предупреждения выдаются поверх всех окон. Программа запускает отдельный процесс и не мешает вам полноценно работать с коммуникатором. Всплывающее уведомление-предупреждение показывает тип камеры, расстояние до радара, ограничение скорости и вашу текущую скорость.
Особенности:
Может работать в фоновом режиме, совместно с навигационной программой или картами.
Программа поддерживает множество типов объектов:
Стационарные: камеры (Стрелки, Автодории, КРИСы, Арены и прочие), посты ДПС, камеры "полоса общественного транспорта", камеры в светофорах и контролирующие стоп-линию, секционные камеры.