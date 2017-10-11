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Антирадар Стрелка для Android

Антирадар Стрелка 5.77 для Android

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Описание Антирадар Стрелка 5.77 для AndroidОписание   Скачать Антирадар Стрелка 5.77 для AndroidСКАЧАТЬ (12,87 Мб) Скриншоты Антирадар Стрелка 5.77 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Антирадар Стрелка 5.77 для AndroidСтатистика   Отзывы о Антирадар Стрелка 5.77 для AndroidОтзывы (0)  
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Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) визуально, звуком, вибрацией, а также напоминает бипером.

Предупреждения выдаются поверх всех окон. Программа запускает отдельный процесс и не мешает вам полноценно работать с коммуникатором. Всплывающее уведомление-предупреждение показывает тип камеры, расстояние до радара, ограничение скорости и вашу текущую скорость.

Особенности:

  • Может работать в фоновом режиме, совместно с навигационной программой или картами.
  • Программа поддерживает множество типов объектов:
    • Стационарные: камеры (Стрелки, Автодории, КРИСы, Арены и прочие), посты ДПС, камеры "полоса общественного транспорта", камеры в светофорах и контролирующие стоп-линию, секционные камеры.
    • Опасности: искуственные неровности (лежачие полицейские), переезды, переходы, опасные повороты, тоннели и прочие опасности.
    • Засады (доступны через текстовый файл или по прямым ссылкам)
    • Точки, добавленные другими пользователями
    • Cобственные точки.
  • В качестве основной базы используется база speedcamonline.
  • Не требует доступа в интернет, кроме момента загрузки базы объектов.
  • Большое количество настроек, позволяющих максимально гибко настроить программу под-себя:
    • До трех уведомлений по настраиваемым дистанциям (в данной версии до 300 метров).
    • Для каждой камеры или объекта отдельная настройка звука, частоты бипера, превышения скорости и т.п.
    • Отдельный алгоритм обработки для секционных камер (Автодория).
    • Только будние дни для камер контроля полосы общественного транспорта.
    • Профили город-трасса-мегаполис.
    • Автоматические действия по-событиям.
    • и многое другое.
Что нового в Антирадар Стрелка 5.77 для Android?
  • Круглое всплывающее окно.
  • Выбор цвета фона для всплывающих окон.
  • Полностью переделаны голосовые пакеты - быстрая загрузка, сохранение в устройстве.
  • Мелкие исправления.
Скриншоты Антирадар Стрелка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 10 710
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто
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Отзывы о программе Антирадар Стрелка

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