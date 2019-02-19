Антирадар Стрелка 5.86 для Android
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Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) визуально, звуком, вибрацией, а также напоминает бипером.
Предупреждения выдаются поверх всех окон. Программа запускает отдельный процесс и не мешает вам полноценно работать с коммуникатором. Всплывающее уведомление-предупреждение показывает тип камеры, расстояние до радара, ограничение скорости и вашу текущую скорость.
Особенности:
Может работать в фоновом режиме, совместно с навигационной программой или картами.
Программа поддерживает множество типов объектов:
Стационарные: камеры (Стрелки, Автодории, КРИСы, Арены и прочие), посты ДПС, камеры "полоса общественного транспорта", камеры в светофорах и контролирующие стоп-линию, секционные камеры.
Опасности: искуственные неровности (лежачие полицейские), переезды, переходы, опасные повороты, тоннели и прочие опасности.
Засады (доступны через текстовый файл или по прямым ссылкам)
Точки, добавленные другими пользователями
Cобственные точки.
В качестве основной базы используется база speedcamonline.
Не требует доступа в интернет, кроме момента загрузки базы объектов.
Большое количество настроек, позволяющих максимально гибко настроить программу под-себя:
До трех уведомлений по настраиваемым дистанциям (в данной версии до 300 метров).
Для каждой камеры или объекта отдельная настройка звука, частоты бипера, превышения скорости и т.п.
Отдельный алгоритм обработки для секционных камер (Автодория).
Только будние дни для камер контроля полосы общественного транспорта.
Профили город-трасса-мегаполис.
Автоматические действия по-событиям.
и многое другое.
Что нового в Антирадар Стрелка 5.86 для Android?
Иcправления по GPS для Huawei
Платон и весовой контроль фур
Корректировки по отключенным уведомлениям
Изменения по загрузке базы
Исправления
Скриншоты Антирадар Стрелка:
Статус программы
Условно-бесплатная | Цена: от 150 руб. Ограничение в работе программы функциональные ограничения
Операционка Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс
Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего) 3 / 33 316
Разработчик Vitaly Shmuradko
Последнее обновление 19.02.2019 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы - другое Авто
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Отзывы о программе Антирадар Стрелка
Зураб
про Антирадар Стрелка 5.80 для Android [06-01-2019]
Добрый вечер. меня интересует Грузию будет работать ето антирадар?
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Рустик
про Антирадар Стрелка 5.80 для Android [28-08-2018]
правильное версия
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