Uklon для Android

Описание
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Оценка: 3.05/5 голосов - 20
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.45.0.546176 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 432 | Статистика
Размер:65.23 Мб
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Uklon - надежный и удобный в использовании сервис заказа такси в Украине и Грузии. С помощью приложения можно быстро и легко заказать автомобиль из любой точки города, пригорода или аэропорта, не звоня при этом оператору и не ожидая подтверждение заказа.

Пользователю достаточно заполнить пару полей в приложении или разрешить приложению найти вас и помочь с заказом. Сервис онлайн заказа такси работает в городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Запорожье) и Грузии (Тбилиси, пригород). Также доступны дополнительные услуги, как например выбор класса авто (комфорт, универсал, микроавтобус), курящий/некурящий салон, англоговорящий водитель, встреча с табличкой в аэропорту и пр.

Основные преимущества:

  • быстрый вызов авто (заказ видят как частные водители, подключенные к системе, так и партнерские службы такси);
  • сервис подбирает и находит вам автомобиль по указанным требованиям;
  • гибкие тарифы, наличие разнообразных скидок и промокодов для пользователей;
  • моментальный просчет стоимости с учетом дополнительных услуг;
  • поиск мест и адресов рядом с вами по GPS;
  • возможность предварительного заказа;
  • история заказов и сохраненные адреса позволяют быстро формировать заказы;
  • функция управления стоимостью позволяет делать успешные заказы в часы повышенной нагрузки на дорогах, в утренние часы, часы пик, ночью, во время неожиданного ухудшения погодных условий;
  • просмотр рейтинга водителя;
  • круглосуточная техподдержка.
Что нового в Uklon 7.45.0.546176?
  • исправлены ошибки
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