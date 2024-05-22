Uklon для Android
|Оценка:
|3.05/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.45.0.546176 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Uklon
|Категории:
|другое - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 432 | Статистика
|Размер:
|65.23 Мб
|СКАЧАТЬ
Uklon - надежный и удобный в использовании сервис заказа такси в Украине и Грузии. С помощью приложения можно быстро и легко заказать автомобиль из любой точки города, пригорода или аэропорта, не звоня при этом оператору и не ожидая подтверждение заказа.
Пользователю достаточно заполнить пару полей в приложении или разрешить приложению найти вас и помочь с заказом. Сервис онлайн заказа такси работает в городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Запорожье) и Грузии (Тбилиси, пригород). Также доступны дополнительные услуги, как например выбор класса авто (комфорт, универсал, микроавтобус), курящий/некурящий салон, англоговорящий водитель, встреча с табличкой в аэропорту и пр.
Основные преимущества:
- быстрый вызов авто (заказ видят как частные водители, подключенные к системе, так и партнерские службы такси);
- сервис подбирает и находит вам автомобиль по указанным требованиям;
- гибкие тарифы, наличие разнообразных скидок и промокодов для пользователей;
- моментальный просчет стоимости с учетом дополнительных услуг;
- поиск мест и адресов рядом с вами по GPS;
- возможность предварительного заказа;
- история заказов и сохраненные адреса позволяют быстро формировать заказы;
- функция управления стоимостью позволяет делать успешные заказы в часы повышенной нагрузки на дорогах, в утренние часы, часы пик, ночью, во время неожиданного ухудшения погодных условий;
- просмотр рейтинга водителя;
- круглосуточная техподдержка.
- исправлены ошибки
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