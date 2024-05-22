Uklon - надежный и удобный в использовании сервис заказа такси в Украине и Грузии. С помощью приложения можно быстро и легко заказать автомобиль из любой точки города, пригорода или аэропорта, не звоня при этом оператору и не ожидая подтверждение заказа.

Пользователю достаточно заполнить пару полей в приложении или разрешить приложению найти вас и помочь с заказом. Сервис онлайн заказа такси работает в городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Запорожье) и Грузии (Тбилиси, пригород). Также доступны дополнительные услуги, как например выбор класса авто (комфорт, универсал, микроавтобус), курящий/некурящий салон, англоговорящий водитель, встреча с табличкой в аэропорту и пр.

Основные преимущества: