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Умный транспорт для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.123 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,13 Мб
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Умный транспорт - приложение с понятным простым интерфейсом, позволяющее узнать прогноз прибытия транспорта на нужную Вам остановку в разных городах России.

В приложении есть следующие функции:

  • Поиск остановки по ключевому слову или на карте.
  • Поиск ближайших остановок по GPS.
  • Просмотр прогнозов прибытия транспорта для остановки.
  • Добавление остановок в "Избранное".

Прогнозы рассчитываются на основе информации о движении транспорта, которую нам предоставляют наши партнёры в регионах. Поэтому, если Вы не нашли какой-то маршрут в прогнозах, это значит, что либо транспорт не оборудован ГЛОНАСС/GPS терминалом, либо этот терминал неисправен/не работает в данный момент, либо к нам в принципе не поступает информация по данному маршруту. Прогнозы на сервере обновляются каждые 20-40 секунд, при расчетах учитываются текущие пробки.

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