Умный транспорт - приложение с понятным простым интерфейсом, позволяющее узнать прогноз прибытия транспорта на нужную Вам остановку в разных городах России.

В приложении есть следующие функции:

Поиск остановки по ключевому слову или на карте.

Поиск ближайших остановок по GPS.

Просмотр прогнозов прибытия транспорта для остановки.

Добавление остановок в "Избранное".

Прогнозы рассчитываются на основе информации о движении транспорта, которую нам предоставляют наши партнёры в регионах. Поэтому, если Вы не нашли какой-то маршрут в прогнозах, это значит, что либо транспорт не оборудован ГЛОНАСС/GPS терминалом, либо этот терминал неисправен/не работает в данный момент, либо к нам в принципе не поступает информация по данному маршруту. Прогнозы на сервере обновляются каждые 20-40 секунд, при расчетах учитываются текущие пробки.