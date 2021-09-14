Умный транспорт для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.123 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Bus62
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,13 Мб
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Умный транспорт - приложение с понятным простым интерфейсом, позволяющее узнать прогноз прибытия транспорта на нужную Вам остановку в разных городах России.
В приложении есть следующие функции:
- Поиск остановки по ключевому слову или на карте.
- Поиск ближайших остановок по GPS.
- Просмотр прогнозов прибытия транспорта для остановки.
- Добавление остановок в "Избранное".
Прогнозы рассчитываются на основе информации о движении транспорта, которую нам предоставляют наши партнёры в регионах. Поэтому, если Вы не нашли какой-то маршрут в прогнозах, это значит, что либо транспорт не оборудован ГЛОНАСС/GPS терминалом, либо этот терминал неисправен/не работает в данный момент, либо к нам в принципе не поступает информация по данному маршруту. Прогнозы на сервере обновляются каждые 20-40 секунд, при расчетах учитываются текущие пробки.
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