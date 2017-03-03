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5 Яндекс.Карты — сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. Кроме этого присутствует возможность просматривать ситуацию с трафиком на дорогах, искать необходимую улицу, адрес, а также при наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения. Основные возможности Яндекс.Карты: крупнейшая база организаций и фильтры для точного поиска;

подробная информация: контакты, режим работы, список услуг, фото и отзывы;

поиск мест и адресов без подключения к интернету (в офлайн-картах);

просмотр сохранённых мест на ПК, iPhone и iPad;

пешеходная навигация — с учётом проходов между домами, дорожек в скверах и парках и других пешеходных зон;

построение оптимальных маршрутов на автомобиле и общественном транспорте;

несколько вариантов проезда на выбор с учетом пробок и пересадок;

пошаговые инструкции с подсказками в пути;

прогноз прибытия транспорта и интервалы движения на остановках;

информация в реальном времени о пробках, ДТП, скоростных радарах и т.д.;

балл пробок и время в пути до дома или работы в Центре уведомлений iOS;

офлайн-карты (более 1000 городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции);

база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями;

дорожные события можно отмечать на карте и обсуждать с другими водителями;

регулярное обновление объектов и данных, добавленных через Народную карту;

возможность написать отзыв или исправить неточную информацию о любом заведении;

поддержка Apple Watch. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Яндекс.Карты для Android

Яндекс.Карты для Windows Phone