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Яндекс.Карты для iOS

Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (139 Мб) Скриншоты Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Карты 9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Карты — сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. Кроме этого присутствует возможность просматривать ситуацию с трафиком на дорогах, искать необходимую улицу, адрес, а также при наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения.

Основные возможности Яндекс.Карты:

  • крупнейшая база организаций и фильтры для точного поиска;
  • подробная информация: контакты, режим работы, список услуг, фото и отзывы;
  • поиск мест и адресов без подключения к интернету (в офлайн-картах);
  • просмотр сохранённых мест на ПК, iPhone и iPad;
  • пешеходная навигация — с учётом проходов между домами, дорожек в скверах и парках и других пешеходных зон;
  • построение оптимальных маршрутов на автомобиле и общественном транспорте;
  • несколько вариантов проезда на выбор с учетом пробок и пересадок;
  • пошаговые инструкции с подсказками в пути;
  • прогноз прибытия транспорта и интервалы движения на остановках;
  • информация в реальном времени о пробках, ДТП, скоростных радарах и т.д.;
  • балл пробок и время в пути до дома или работы в Центре уведомлений iOS;
  • офлайн-карты (более 1000 городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции);
  • база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями;
  • дорожные события можно отмечать на карте и обсуждать с другими водителями;
  • регулярное обновление объектов и данных, добавленных через Народную карту;
  • возможность написать отзыв или исправить неточную информацию о любом заведении;
  • поддержка Apple Watch.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Карты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 75
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты

Отзывы о программе Яндекс.Карты

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