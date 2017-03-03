|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Яндекс.Карты — сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. Кроме этого присутствует возможность просматривать ситуацию с трафиком на дорогах, искать необходимую улицу, адрес, а также при наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения.
Основные возможности Яндекс.Карты:
- крупнейшая база организаций и фильтры для точного поиска;
- подробная информация: контакты, режим работы, список услуг, фото и отзывы;
- поиск мест и адресов без подключения к интернету (в офлайн-картах);
- просмотр сохранённых мест на ПК, iPhone и iPad;
- пешеходная навигация — с учётом проходов между домами, дорожек в скверах и парках и других пешеходных зон;
- построение оптимальных маршрутов на автомобиле и общественном транспорте;
- несколько вариантов проезда на выбор с учетом пробок и пересадок;
- пошаговые инструкции с подсказками в пути;
- прогноз прибытия транспорта и интервалы движения на остановках;
- информация в реальном времени о пробках, ДТП, скоростных радарах и т.д.;
- балл пробок и время в пути до дома или работы в Центре уведомлений iOS;
- офлайн-карты (более 1000 городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции);
- база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями;
- дорожные события можно отмечать на карте и обсуждать с другими водителями;
- регулярное обновление объектов и данных, добавленных через Народную карту;
- возможность написать отзыв или исправить неточную информацию о любом заведении;
- поддержка Apple Watch.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app