Яндекс.Карты для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 60
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Яндекс
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 125 831 | Статистика
|Размер:
|58,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Карты — сервис поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и всего остального мира. Также есть возможность видеть ситуацию с трафиком на дорогах. С помощью Яндекс.Карт можно найти необходимую улицу, адрес.
При наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения. Помимо этого, приложения предлагает пешеходные маршруты, маршруты на общественном транспорте, панорамы, офлайн-карты др. Присутствует справочник по городу, база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями.
- Яндекс.Карты для iOS
Добавили Навигатор в Карты:
- Приложение подскажет о дорожных событиях и ограничениях скорости — даже без построенного маршрута. Для этого включите «Навигатор» на главном экране.
- Карты предложат альтернативные маршруты в режиме ведения и предупредят о времени в пробке.
- Подсказки о поворотах и полосах отображаются на карте. Дороги стали контрастнее, здания — ниже.
- Навигацию можно настраивать — например, зафиксировать подсказки в углу экрана. Для этого зайдите в Меню → Настройки → Маршруты.
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Антирадар MapcamDroid 3.8.1023
Официальное мобильное приложение проекта Mapcam.info, которое своевременно напомнит водителю...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
Wizi SMS Location - утилита для быстрого обмена географическими координатами через SMS-сообщения....
Point Lite - это приложение для Android-коммуникаторов покажет вам в каком направлении находится...
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...
Отзывы о программе Яндекс.Карты
Дмитрий про Яндекс.Карты 7.0 для Android [13-12-2017]
что-то страшное происходит в центре Москвы. GPS вылетает постоянно. и уже это происходит несколько дней подряд. очень хорошая программа но с этим беда.
3 | 2 | Ответить
валик про Яндекс.Карты 5.0.0 для Android [04-04-2016]
Серж в ответ валик про Яндекс.Карты 5.1.0 для Android [18-05-2016]
анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [03-01-2016]
карту на планшет так и не поставил. программа-полуфабрикат. насыщается никому не нужными функциями. а зачем?
2 | 2 | Ответить
igor в ответ анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [10-01-2016]
кэш не грузится по WiFi, только 3G Какой формат у кэша карт, есть ли конвертер?
2 | 2 | Ответить
miskor про Яндекс.Карты 3.81 для Android [24-03-2015]
Подскажите пожалуйста последовательность установки яндекс карт на планшете андроид через домашний ПК с интернетом. Мне нравится использовать Яндекс карты на домашнем ПК. Хотелось бы использовать карту на планшете в режиме офлайн в части просмотра снимков спутника или народной карты для ориентирования в лесу.
40 | 66 | Ответить