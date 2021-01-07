Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Яндекс.Карты 10.0

Яндекс.Карты для Android

Описание
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Оценка: 4.13/5 голосов - 60
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 125 831 | Статистика
Размер:58,32 Мб
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Яндекс.Карты скриншот № 2
Яндекс.Карты скриншот № 3
Яндекс.Карты скриншот № 4

Яндекс.Карты — сервис поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и всего остального мира. Также есть возможность видеть ситуацию с трафиком на дорогах. С помощью Яндекс.Карт можно найти необходимую улицу, адрес.

При наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения. Помимо этого, приложения предлагает пешеходные маршруты, маршруты на общественном транспорте, панорамы, офлайн-карты др. Присутствует справочник по городу, база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями.

Что нового в Яндекс.Карты 10.0?

Добавили Навигатор в Карты:

  • Приложение подскажет о дорожных событиях и ограничениях скорости — даже без построенного маршрута. Для этого включите «Навигатор» на главном экране.
  • Карты предложат альтернативные маршруты в режиме ведения и предупредят о времени в пробке.
  • Подсказки о поворотах и полосах отображаются на карте. Дороги стали контрастнее, здания — ниже.
  • Навигацию можно настраивать — например, зафиксировать подсказки в углу экрана. Для этого зайдите в Меню → Настройки → Маршруты.
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Отзывы о программе Яндекс.Карты

Дмитрий про Яндекс.Карты 7.0 для Android [13-12-2017]

что-то страшное происходит в центре Москвы. GPS вылетает постоянно. и уже это происходит несколько дней подряд. очень хорошая программа но с этим беда.
3 | 2 | Ответить

валик про Яндекс.Карты 5.0.0 для Android [04-04-2016]

У всех "ест" батарею очень сильно?
4 | 5 | Ответить

Серж в ответ валик про Яндекс.Карты 5.1.0 для Android [18-05-2016]

Да, очень жрет батарею и достало рекламой
3 | 2 | Ответить

анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [03-01-2016]

карту на планшет так и не поставил. программа-полуфабрикат. насыщается никому не нужными функциями. а зачем?
2 | 2 | Ответить

igor в ответ анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [10-01-2016]

кэш не грузится по WiFi, только 3G Какой формат у кэша карт, есть ли конвертер?
2 | 2 | Ответить

Жека про Яндекс.Карты 3.81 для Android [21-04-2015]

норм
3 | 7 | Ответить

miskor про Яндекс.Карты 3.81 для Android [24-03-2015]

Подскажите пожалуйста последовательность установки яндекс карт на планшете андроид через домашний ПК с интернетом. Мне нравится использовать Яндекс карты на домашнем ПК. Хотелось бы использовать карту на планшете в режиме офлайн в части просмотра снимков спутника или народной карты для ориентирования в лесу.
40 | 66 | Ответить

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