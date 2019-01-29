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Dr.Web Mobile Control Center для iOS

Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhone

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Описание Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhoneОписание   Скачать Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (6.58 Мб) Скриншоты Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Dr.Web Mobile Control Center 11.1.0 для iPhoneОтзывы (1)  
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Dr.Web Mobile Control Center - удобный инструмент для администрирования антивирусной сети.

Подключение Мобильного центра управления Dr.Web к серверу Dr.Web осуществляется на основе учетных данных администратора антивирусной сети, в том числе по зашифрованному протоколу.

Особенности приложения:

  • Управление репозиторием Dr.Web Сервера:

• просмотр состояния продуктов в репозитории;
• запуск обновления репозитория из Всемирной системы обновлений Dr.Web.

  • Управление станциями, на которых обновление антивирусного ПО завершилось с ошибками:

• отображение сбойных станций;
• обновление компонентов на сбойных станциях.

  • Отображение статистики о состоянии антивирусной сети:

• количество станций, зарегистрированных на Сервере Dr.Web, и их текущий статус (в сети/не в сети);
• статистика заражений защищаемых станций.

  • Управление новыми станциями, ожидающими подключения к Серверу Dr.Web:

• подтверждение доступа;
• отклонение станций.

  • Управление антивирусными компонентами, установленными на станциях антивирусной сети:

• запуск быстрого или полного сканирования для выбранных станций или для всех станций выбранных групп;
• настройка реакции Сканера Dr.Web на обнаружение вредоносных объектов;
• просмотр и управление файлами из Карантина на выбранной станции или всех станциях выбранной группы.

  • Управление станциями и группами:

• просмотр настроек;
• просмотр и управление составом компонентов антивирусного пакета;
• удаление;
• отправка сообщений произвольного содержания на станции;
• перезагрузка станций под управлением ОС Windows;
• добавление в список избранного для быстрого доступа.

  • Поиск станций и групп в антивирусной сети по различным параметрам: имя, адрес, ID.
  • Просмотр и управление сообщениями о важных событиях в антивирусной сети посредством интерактивных Push-уведомлений:

• отображение всех уведомлений на Сервере Dr.Web;
• задание реакций на события уведомлений;
• поиск уведомлений по заданным параметрам фильтра;
• удаление уведомлений;
• исключение автоматического удаления уведомлений.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Dr.Web Mobile Control Center:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 171
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Dr.Web Mobile Control Center

Светлана про Dr.Web Mobile Control Center 10.2.0 для iPhone [26-09-2016]

Здравствуйте,не понравилось обновление в здоровье,гаджеты на экране
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