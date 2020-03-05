Программы для Android » Безопасность » Мониторинг » Dr.Web Mobile Control Center для Android
Dr.Web Mobile Control Center для Android

Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для AndroidОписание   Скачать Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для AndroidСКАЧАТЬ (4,07 Мб) Скриншоты Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dr.Web Mobile Control Center — удобный инструмент для администрирования антивирусной сети, построенной на основе Dr.Web Enterprise Security Suite или Dr.Web AV-Desk.

Подключение Мобильного центра управления Dr.Web к Серверу Dr.Web осуществляется на основе учетных данных администратора антивирусной сети, в том числе по зашифрованному протоколу.

Основные функции:

  • Управление репозиторием Dr.Web Сервера.
  • Управление станциями, на которых обновление антивирусного ПО завершилось с ошибками.
  • Отображение статистики о состоянии антивирусной сети.
  • Управление новыми станциями, ожидающими подключения к Серверу Dr.Web: подтверждение доступа и отклонение станций.
  • Управление антивирусными компонентами, установленными на станциях антивирусной сети.
  • Управление станциями и группами (просмотр настроек, управление составом компонентов антивирусного пакета, удаление, отправка сообщений произвольного содержания на станции, перезагрузка станций и пр.).
  • Поиск станций и групп в антивирусной сети по различным параметрам: имя, адрес, ID.
  • Просмотр и управление сообщениями о важных событиях в антивирусной сети посредством интерактивных Push-уведомлений.
Что нового в Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для Android?
  • Обеспечена совместимость с комплексом D.Web Enterprise Security Suite 12.0
  • Устранена причина аварийного завершения работы на планшетах
  • Устранена причина аварийного завершения работы при просмотре информации о станции
  • Внесены улучшения в интерфейс приложения
Dr.Web Mobile Control Center
Dr.Web Mobile Control Center
Dr.Web Mobile Control Center
Dr.Web Mobile Control Center
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 506
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

Dr.Web Light 11.5.0 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer

Google Datally 1.0 для Android

Бесплатное приложение от Google, с помощью которого пользователи смогут полностью контролировать и экономить трафик на своем мобильном устройстве. Присутствует

Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для Android

Инструмент для администрирования антивирусных сетей, построенных на основе Dr.Web Enterprise Security Suite или Dr.Web AV-Desk, с помощью которого можно управлять

Где мои дети 1.9.5 для Android

Удобный в работе локатор для телефона и gps-часов, который позволяет видеть местоположение ребенка на карте в любой момент времени. Имеются уведомления когда ребенок

Safe Lagoon 3.9.925-r для Android

Safe Lagoon – с этим приложением смартфон вашего ребенка будет под полной защитой. Вы сможете кдаленно управлять устройство, заблокировать нежелательный контент,

Kaspersky Threat Scan 1.0.3.83 для Android

Kaspersky Threat Scan - бесплатная утилита от Лаборатории Касперского, которая позволяет пользователю проверить свое мобильное устройство на наличие различных

скачать Adguard

Отзывы о программе Dr.Web Mobile Control Center

Admin

Отзывов о программе Dr.Web Mobile Control Center 12.0.0.201910280 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 