SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung.

Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора.

Поскольку приложение использует беспроводное интернет подключение, вам не обязательно находиться близко к телевизору.

Если по ошибке вы отказались от принятия сообщения на экране телевизора (Сообщение для установки связи), возможно изменить свой выбор, пройдя в раздел:

/ Меню / Сеть / Настройки All Share.

В дополнение к изображению реального пульта, вы можете использовать все функции настоящего пульта дистанционного управления.

Пульт Дистанционного Управления совместим со следующими моделями телевизоров: