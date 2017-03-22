TeamViewer 12.1.75497 для iPhone, iPad
TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов
TeamViewer QuickSupport 11.0.71671 для iPhone, iPad
TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного iOS-устройства с настольного компьютера Windows или Mac
Amazon Alexa 1.16.39 для iOS
Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым вопросом программа адаптируется под ваши предпочтения, выполняя любые по сложности запросы
GOM Remote 1.2.2 для iPhone
GOM Remote - получите управление GOM Media Player, GOM Audio или MS PowerPoint, установленных на Вашем компьютере, удаленно со своего iOS-устройства
SamRemote 1.9 для iPhone
SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung. Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора
Microsoft Remote Desktop 8.1.29 для iPhone, iPad
Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства