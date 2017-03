Оцените программу!

5 SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung. Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора. Поскольку приложение использует беспроводное интернет подключение, вам не обязательно находиться близко к телевизору. Если по ошибке вы отказались от принятия сообщения на экране телевизора (Сообщение для установки связи), возможно изменить свой выбор, пройдя в раздел:

/ Меню / Сеть / Настройки All Share. В дополнение к изображению реального пульта, вы можете использовать все функции настоящего пульта дистанционного управления. Пульт Дистанционного Управления совместим со следующими моделями телевизоров: Series C (2010) с интернетом

Series D (2011) с программой All Share

E Series (2012) с программой All Share

Series F (2013) с программой All Share Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

