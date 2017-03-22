SamRemote для iOS

SamRemote 1.9.1 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SamRemote 1.9.1 для iPhoneОписание   Скачать SamRemote 1.9.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (45.6 Мб) Скриншоты SamRemote 1.9.1 для iPhoneСкриншоты (2)   Статистика SamRemote 1.9.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о SamRemote 1.9.1 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung.

Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора.

Поскольку приложение использует беспроводное интернет подключение, вам не обязательно находиться близко к телевизору.

Если по ошибке вы отказались от принятия сообщения на экране телевизора (Сообщение для установки связи), возможно изменить свой выбор, пройдя в раздел:
/ Меню / Сеть / Настройки All Share.

В дополнение к изображению реального пульта, вы можете использовать все функции настоящего пульта дистанционного управления.

Пульт Дистанционного Управления совместим со следующими моделями телевизоров:

  • Series C (2010) с интернетом
  • Series D (2011) с программой All Share
  • E Series (2012) с программой All Share
  • Series F (2013) с программой All Share

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты SamRemote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 51
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе SamRemote

Admin

Отзывов о программе SamRemote 1.9.1 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

TeamViewer 12.1.75497 для iPhone, iPad

TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов

TeamViewer QuickSupport 11.0.71671 для iPhone, iPad

TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного iOS-устройства с настольного компьютера Windows или Mac

Amazon Alexa 1.16.39 для iOS

Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым вопросом программа адаптируется под ваши предпочтения, выполняя любые по сложности запросы

GOM Remote 1.2.2 для iPhone

GOM Remote - получите управление GOM Media Player, GOM Audio или MS PowerPoint, установленных на Вашем компьютере, удаленно со своего iOS-устройства

SamRemote 1.9 для iPhone

SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung. Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора

Microsoft Remote Desktop 8.1.29 для iPhone, iPad

Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

TeamViewer

Ivideon

Temple Run 2

iPay

AccuWeather.com

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 