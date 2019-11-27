AnyDesk 4.0.0 для iPhone, iPad
Управляйте своим ПК удаленно с помощью смартфона, планшета или ноутбука c максимальной скоростью и качеством. Отличается высокой скоростью работы с удаленным
Microsoft Remote Desktop 8.1.42 для iPhone, iPad
Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows
Amazon Alexa 2.2.307017.0 для iOS
Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым
TeamViewer 15.0.2 для iPhone, iPad
TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров,
TeamViewer QuickSupport 14.7.2 (2) для iPhone, iPad
TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного iOS-устройства с настольного компьютера Windows или Mac
Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPad
Полезное iOS-приложение, с помощью которого можно легко узнать местоположение потерянного или украденного устройства на карте. Также присутствует возможность создать