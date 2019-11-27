Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства. Соединение с Вашим ПК достаточно качественное, т.к. доступ к ресурсам осуществляется через систему удаленных рабочих столов. Безопасность и конфиденциальность обеспечивается использованием сетевого метода аутентификации.

Отдельно стоит отметить грамотно продуманное сенсорное управление и высокое качество видео и звука благодаря сжатию трафика. Одним словом, Microsoft Remote Desktop позволит управлять Вашим основным компьютером практически в любом месте, где есть интернет, что очень удобно.