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Microsoft Remote Desktop для iOS

Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (47.9 Мб) Скриншоты Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Remote Desktop 10.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства. Соединение с Вашим ПК достаточно качественное, т.к. доступ к ресурсам осуществляется через систему удаленных рабочих столов. Безопасность и конфиденциальность обеспечивается использованием сетевого метода аутентификации.

Отдельно стоит отметить грамотно продуманное сенсорное управление и высокое качество видео и звука благодаря сжатию трафика. Одним словом, Microsoft Remote Desktop позволит управлять Вашим основным компьютером практически в любом месте, где есть интернет, что очень удобно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Microsoft Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 878
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Microsoft Remote Desktop

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