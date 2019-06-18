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Chrome Remote Desktop для iOS

Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPad

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Описание Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPadОписание   Скачать Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (34.5 Мб) Скриншоты Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Chrome Remote Desktop 74.0.3729.58 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac. Перед использованием нужно сначала установить на ПК браузерную версию приложения из магазина Chrome Store. После этого Вам будет предложено скачать и установить необходимые компоненты для обеспечения доступа к удалённой машине.

Настройка удаленного соединения проводится с помощью подсказок, что значительно упрощает выбор правильных действий от пользователя. Проведя все необходимые операции, получите на Вашем мобильном устройстве список всех компьютеров, к которым возможно подключиться и управлять при необходимости.

Таким образом, в любой точке мира, где есть интернет, можно зайти на свой настольный ПК и полноценно "покопаться" в нем с экрана смартфона или планшета. При этом соединение между устройствами полностью защищено специально разработанным протоколом Chromoting, обеспечивающим высокую степень надежности передаваемых данных.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 277
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Chrome Remote Desktop

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