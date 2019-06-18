Chrome Remote Desktop

Amazon Alexa 2.2.279232.0 для iOS
Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым
TeamViewer 14.3.2 для iPhone, iPad
TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров,
GOM Remote 1.2.2 для iPhone
GOM Remote - получите управление GOM Media Player, GOM Audio или MS PowerPoint, установленных на Вашем компьютере, удаленно со своего iOS-устройства
AnyDesk 3.0.0 для iPhone, iPad
Управляйте своим ПК удаленно с помощью смартфона, планшета или ноутбука c максимальной скоростью и качеством. Отличается высокой скоростью работы с удаленным
TeamViewer QuickSupport 14.3.1 для iPhone, iPad
TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного iOS-устройства с настольного компьютера Windows или Mac
Microsoft Remote Desktop 8.1.42 для iPhone, iPad
Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows