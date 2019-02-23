Microsoft Remote Desktop 8.1.42 для iPhone, iPad Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows TeamViewer 14.1.150514 для iPhone, iPad TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, Chrome Remote Desktop 70.0.3538.28 для iPhone, iPad Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac

Amazon Alexa 2.2.259842.0 для iOS Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым AnyDesk 2.7.2 для iPhone, iPad Управляйте своим ПК удаленно с помощью смартфона, планшета или ноутбука c максимальной скоростью и качеством. Отличается высокой скоростью работы с удаленным Norton Mobile Security 3.12.1 для iPhone, iPad Полезное iOS-приложение, с помощью которого можно легко узнать местоположение потерянного или украденного устройства на карте. Также присутствует возможность создать