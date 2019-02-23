Microsoft Remote Desktop 8.1.42 для iPhone, iPad
Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows
TeamViewer 14.1.150514 для iPhone, iPad
TeamViewer - программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров,
Chrome Remote Desktop 70.0.3538.28 для iPhone, iPad
Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac
Amazon Alexa 2.2.259842.0 для iOS
Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым
AnyDesk 2.7.2 для iPhone, iPad
Управляйте своим ПК удаленно с помощью смартфона, планшета или ноутбука c максимальной скоростью и качеством. Отличается высокой скоростью работы с удаленным
Norton Mobile Security 3.12.1 для iPhone, iPad
Полезное iOS-приложение, с помощью которого можно легко узнать местоположение потерянного или украденного устройства на карте. Также присутствует возможность создать