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Norton Mobile Security для iOS

Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPad

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Описание Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (117.08 Мб) Скриншоты Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Norton Mobile Security 3.12.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Norton Mobile Security помогает удаленно определить местоположение украденного или потерянного устройства. Кроме того, с его помощью можно создать резервную копию контактов и восстановить ее на любом устройстве.

Основные возможности программы:

  • Обеспечивает защиту сразу нескольких устройств, в том числе iPhone и iPad.
  • Позволяет управлять безопасностью всех устройств через веб-консоль.
  • Отображает местоположение потерянного устройства на карте.
  • Создает резервную копию контактов и позволяет легко восстановить их на любом из ваших устройств.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Norton Mobile Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 50
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Категории программыУдаленное управление - Система
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Отзывы о программе Norton Mobile Security

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