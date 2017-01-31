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5 Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100. Часть функционала приложения основана на технологии Microsoft. Часть функционала приложения основана на технологии Google Translate. Теперь вы с легкостью можете обойтись без кипы бумажных словарей и дорогостоящих переводческих сервисов. Процесс перевода: Продвинутая технология распознавания голоса

Продиктуйте то, что вам нужно перевести либо наберите текст

Позвольте приложению озвучить перевод либо вывести его на экран

100 языка для перевода текстов

41 языков для перевода в режиме текст-речь

42 языка для перевода в режиме речь-речь

Функция определение языка в режиме текст-текст: если вы не знаете язык вводимого текста, выберите "Определить язык" из списка языков Возможности приложения: Поддержка 3D Touch для iPhone 6s и iPhone 6s Plus: нажмите на иконку приложения чуть сильнее, чтобы мгновенно отправить текст на перевод

Функция Handoff: переводите без отрыва, просто нажмите значок Handoff и переключитесь с iPhone на iPad (или наоборот). Все возможные изменения и поправки автоматически появятся на экране второго устройства

Интеграция с iCloud: история ваших переводов синхронизируется на всех ваших Apple девайсах

Переводы в портретной и альбомной ориентации

Удобный способ делиться своими переводами

Настройки голоса: выберите мужской или женский голос и скорость произношения Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app