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Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100.
Часть функционала приложения основана на технологии Microsoft. Часть функционала приложения основана на технологии Google Translate. Теперь вы с легкостью можете обойтись без кипы бумажных словарей и дорогостоящих переводческих сервисов.
Процесс перевода:
- Продвинутая технология распознавания голоса
- Продиктуйте то, что вам нужно перевести либо наберите текст
- Позвольте приложению озвучить перевод либо вывести его на экран
- 100 языка для перевода текстов
- 41 языков для перевода в режиме текст-речь
- 42 языка для перевода в режиме речь-речь
- Функция определение языка в режиме текст-текст: если вы не знаете язык вводимого текста, выберите "Определить язык" из списка языков
Возможности приложения:
- Поддержка 3D Touch для iPhone 6s и iPhone 6s Plus: нажмите на иконку приложения чуть сильнее, чтобы мгновенно отправить текст на перевод
- Функция Handoff: переводите без отрыва, просто нажмите значок Handoff и переключитесь с iPhone на iPad (или наоборот). Все возможные изменения и поправки автоматически появятся на экране второго устройства
- Интеграция с iCloud: история ваших переводов синхронизируется на всех ваших Apple девайсах
- Переводы в портретной и альбомной ориентации
- Удобный способ делиться своими переводами
- Настройки голоса: выберите мужской или женский голос и скорость произношения
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app