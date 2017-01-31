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Speak & Translate для iOS

Speak & Translate 3.3 для iPhone

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Описание Speak & Translate 3.3 для iPhoneОписание   Скачать Speak & Translate 3.3 для iPhoneСКАЧАТЬ (78.7 Мб) Скриншоты Speak & Translate 3.3 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Speak & Translate 3.3 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Speak & Translate 3.3 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100.

Часть функционала приложения основана на технологии Microsoft. Часть функционала приложения основана на технологии Google Translate. Теперь вы с легкостью можете обойтись без кипы бумажных словарей и дорогостоящих переводческих сервисов.

Процесс перевода:

  • Продвинутая технология распознавания голоса
  • Продиктуйте то, что вам нужно перевести либо наберите текст
  • Позвольте приложению озвучить перевод либо вывести его на экран
  • 100 языка для перевода текстов
  • 41 языков для перевода в режиме текст-речь
  • 42 языка для перевода в режиме речь-речь
  • Функция определение языка в режиме текст-текст: если вы не знаете язык вводимого текста, выберите "Определить язык" из списка языков

Возможности приложения:

  • Поддержка 3D Touch для iPhone 6s и iPhone 6s Plus: нажмите на иконку приложения чуть сильнее, чтобы мгновенно отправить текст на перевод
  • Функция Handoff: переводите без отрыва, просто нажмите значок Handoff и переключитесь с iPhone на iPad (или наоборот). Все возможные изменения и поправки автоматически появятся на экране второго устройства
  • Интеграция с iCloud: история ваших переводов синхронизируется на всех ваших Apple девайсах
  • Переводы в портретной и альбомной ориентации
  • Удобный способ делиться своими переводами
  • Настройки голоса: выберите мужской или женский голос и скорость произношения

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Speak & Translate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 51
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Переводчики

Отзывы о программе Speak & Translate

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