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Ashampoo Burning Studio для Windows

Ashampoo Burning Studio 2017 18.0.5 / 16.0.2 Free

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Описание Ashampoo Burning Studio 2017 18.0.5 / 16.0.2 FreeОписание   Скачать Ashampoo Burning Studio 2017 18.0.5 / 16.0.2 FreeСКАЧАТЬ (64,37 Мб)   Статистика Ashampoo Burning Studio 2017 18.0.5 / 16.0.2 FreeСтатистика   Отзывы о Ashampoo Burning Studio 2017 18.0.5 / 16.0.2 FreeОтзывы (51)  
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4.43 из 5, всего оценок - 188
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Ashampoo Burning Studio - программа для создания и копирования данных, аудио и видео на CD, DVD или Blu-ray диски.

Основные возможности:

  • создание MP3 CD/DVD/Blu-ray дисков
  • запись фильмов в форматах Video DVD, Video CD (VCD) или Super Video CD (S-VCD)
  • создание и запись образов CD/DVD/Blu-ray
  • возможность работы с проектами
  • очистка перезаписываемых дисков
  • поддержка функции Drag&Drop
  • возможность автоматической настройки параметров записи
  • запись WAV, MP3, FLAC, WMA и Ogg Vorbis файлов на Audio CD без дополнительных плагинов
  • и многое другое...
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 114 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование - Образы дисков
 Программа Ashampoo Burning Studio отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Ashampoo Burning Studio

Артём про Ashampoo Burning Studio 16.0.6 [16-03-2016]

Отличная программа, записывает без проблем.
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Юлия про Ashampoo Burning Studio 15.0.4 [06-04-2015]

Некоторые файлы пропускает, некоторые меняет местами. Ужас!
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Алексей в ответ Юлия про Ashampoo Burning Studio 15.0.4 [14-04-2015]

нет, пишет прекрасно; но 10-я версия все же лучше.
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Олег про Ashampoo Burning Studio 14.0.5 / 12.0.5 / 6.83 [18-10-2014]

Мое субьективное мнение: программа просто супер, а кто пишет по другому у того просто руки кривые...))
2 | 1 | Ответить

Влад про Ashampoo Burning Studio 14.0.5 / 12.0.5 / 6.83 [15-10-2014]

Уже не одну болванку угробила скотина, когда древний Неро 6 пишет все без проблем.
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Владимир про Ashampoo Burning Studio 12.0.5 / 11.0.6 / 6.83 [17-11-2013]

У меня Ashampoo 2012 создал образ и где его искать
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