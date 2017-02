Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 82,55 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Gardenscapes - New Acres - хорошо иметь загородный домик, где можно отдохнуть от городской суеты возле прохладного водоема, побродить по тенистым аллеям или наслаждаться рассветами и закатами в беседке, увитой плющом. Но с Gardenscapes все получилось немного сложнее - вроде есть большой загородный особняк, удачно доставшийся нам по наследству, но приусадебный участок находится в таком ужасном и запущенном состоянии, что просто руки опускаются. Но раскисать некогда, ведь чтоб получить парк своей мечты, нужно всего ничего - хорошенько потрудиться. Для расчистки территории парка вам придется решать головоломки из жанра "три в ряд». Украшайте сад скульптурами, стройте фонтаны, решайте головоломки, знакомьтесь с забавными героями и открывайте новые участки. Ключевые особенности игры Gardenscapes - New Acres: Уникальный геймплей и забавный сюжет.

Больше сотни игровых уровней.

Около десятки уникальных персонажей.

Собственная социальная сеть.

Множество участков с уникальной планировкой.

Возможность поделиться своим прогрессом с друзьями на Facebook. Что нового в Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android?

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД: Пройдите цепочки уровней с одной жизнью и получите подарки.

Невероятные скидки во время события. НОВЫЙ УЧАСТОК САДА: Более 100 увлекательных задач на новом участке.

Загадочная история на глубине и невероятное научное открытие.

Новые персонажи: изобретатель и журналист. НОВОЕ В МАТЧ-3: Более 600 захватывающих уровней.

Новые препятствия: Плющ.