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Gardenscapes - New Acres для Android

Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android

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Описание Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (82,55 Мб) Скриншоты Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Gardenscapes - New Acres - хорошо иметь загородный домик, где можно отдохнуть от городской суеты возле прохладного водоема, побродить по тенистым аллеям или наслаждаться рассветами и закатами в беседке, увитой плющом. Но с Gardenscapes все получилось немного сложнее - вроде есть большой загородный особняк, удачно доставшийся нам по наследству, но приусадебный участок находится в таком ужасном и запущенном состоянии, что просто руки опускаются. Но раскисать некогда, ведь чтоб получить парк своей мечты, нужно всего ничего - хорошенько потрудиться.

Для расчистки территории парка вам придется решать головоломки из жанра "три в ряд». Украшайте сад скульптурами, стройте фонтаны, решайте головоломки, знакомьтесь с забавными героями и открывайте новые участки.

Ключевые особенности  игры Gardenscapes - New Acres:

  • Уникальный геймплей и забавный сюжет.
  • Больше сотни игровых уровней.
  • Около десятки уникальных персонажей.
  • Собственная социальная сеть.
  • Множество участков с уникальной планировкой.
  • Возможность поделиться своим прогрессом с друзьями на Facebook.
Что нового в Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android?

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД:

  • Пройдите цепочки уровней с одной жизнью и получите подарки.
  • Невероятные скидки во время события.

НОВЫЙ УЧАСТОК САДА:

  • Более 100 увлекательных задач на новом участке.
  • Загадочная история на глубине и невероятное научное открытие.
  • Новые персонажи: изобретатель и журналист.

НОВОЕ В МАТЧ-3:

  • Более 600 захватывающих уровней.
  • Новые препятствия: Плющ.
Скриншоты Gardenscapes - New Acres:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Gardenscapes - New Acres

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