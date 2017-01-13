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Windows ISO Downloader для Windows

Windows ISO Downloader 4.1.2

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Описание Windows ISO Downloader 4.1.2Описание   Скачать Windows ISO Downloader 4.1.2СКАЧАТЬ (652 Кб) Скриншоты Windows ISO Downloader 4.1.2Скриншоты (4)   Статистика Windows ISO Downloader 4.1.2Статистика   Отзывы о Windows ISO Downloader 4.1.2Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Windows ISO Downloader - небольшое бесплатное приложение, которое предлагает легкий и удобный способ для загрузки официальных образов ISO операционных систем Windows и офисных пакетов MS Office непосредственно с серверов Microsoft. Не требует установки.

Приложение отображает список доступных операционных систем и офисных пакетов, для которых можно скачать образы. После выбора соответствующей системы утилита отображает форму, схожую с интерфейсом Microsoft TechBench. Вам останется только выбрать выпуск выбранной операционки, язык продукта и разрядность.

Кроме этого, загрузка готовых образов ISO операционной системы, которая уже установлена, станет неплохим способом для переустановки или восстановления системы.

Доступные для загрузки ISO-образы:

  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 10 Insider Preview
  • Office 2007
  • Office 2010
  • Office 2011
  • Office 2013
  • Office 2016

Внимание! Для работы потребуется Microsoft .NET Framework 4.6.1.

Что нового в Windows ISO Downloader 4.1.2?
  • Полная венгерская локализация
  • Удалены всплывающие окна для IE с версии 7 до 10
  • Несколько незначительных исправлений и оптимизаций
Скриншоты Windows ISO Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 711
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков

Отзывы о программе Windows ISO Downloader

Admin

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