YaAdmin - бесплатный помощник Администратора 1С, который позволяет следить за вашими информационными базами, пользователями, работающими в 1С и процессами 1С Предприятия и Сервера 1С. Кроме этого присутствует возможность информирования в случае возникновения аварийных и других не желательных ситуаций, а также просмотр в режиме онлайн абсолютно всего, что происходит в 1С Предприятии (как в файловом, так и клиент-серверном варианте работы).
Ключевые особенности YaAdmin:
Возможность выполнения резервного копирования информационных баз 1С, используя пользовательский сценарий.
Мониторинг всех процессов 1С Предприятия, информационных баз и пользователей что работают в них.
Управление всей IT инфраструктурой 1С Предприятия (сервер 1С, процессы, пользователи и базы - все под вашим контролем).
Удаленный доступ и управление персональными компьютерами ваших пользователей, делает программу незаменимым инструментом для службы поддержки.
Что нового в YaAdmin 1.4?
Теперь YaAdmin полностью автономная программа и не требует подключения к интернет.
Работает на всех версиях Windows.
Поддерживает все версии 1С (Семерку также).
Нет COM – подключений.
Отказались и от бэкапов.
Теперь можно подключить бесплатно 20 клиентов.
Дальнейшее развитие проекта будет идти в сторону контроля над RDP сессиями (В том числе через ВЕБ) и клиент-серверного режима.