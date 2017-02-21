YaAdmin 1.4 Описание СКАЧАТЬ ( 7,29 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 YaAdmin - бесплатный помощник Администратора 1С, который позволяет следить за вашими информационными базами, пользователями, работающими в 1С и процессами 1С Предприятия и Сервера 1С. Кроме этого присутствует возможность информирования в случае возникновения аварийных и других не желательных ситуаций, а также просмотр в режиме онлайн абсолютно всего, что происходит в 1С Предприятии (как в файловом, так и клиент-серверном варианте работы). Ключевые особенности YaAdmin: Возможность выполнения резервного копирования информационных баз 1С, используя пользовательский сценарий.

Мониторинг всех процессов 1С Предприятия, информационных баз и пользователей что работают в них.

Управление всей IT инфраструктурой 1С Предприятия (сервер 1С, процессы, пользователи и базы - все под вашим контролем).

Удаленный доступ и управление персональными компьютерами ваших пользователей, делает программу незаменимым инструментом для службы поддержки. Что нового в YaAdmin 1.4?

Теперь YaAdmin полностью автономная программа и не требует подключения к интернет.

Работает на всех версиях Windows.

Поддерживает все версии 1С (Семерку также).

Нет COM – подключений.

Отказались и от бэкапов.

Теперь можно подключить бесплатно 20 клиентов.

Дальнейшее развитие проекта будет идти в сторону контроля над RDP сессиями (В том числе через ВЕБ) и клиент-серверного режима. Скриншоты YaAdmin: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 107 Разработчик DFU Последнее обновление 21.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг, Анализ Отзывы о программе YaAdmin Admin Отзывов о программе YaAdmin 1.4 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости