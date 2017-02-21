YaAdmin для Windows

YaAdmin 1.4

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Описание YaAdmin 1.4Описание   Скачать YaAdmin 1.4СКАЧАТЬ (7,29 Мб) Скриншоты YaAdmin 1.4Скриншоты (1)   Статистика YaAdmin 1.4Статистика   Отзывы о YaAdmin 1.4Отзывы (0)  
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YaAdmin - бесплатный помощник Администратора 1С, который позволяет следить за вашими информационными базами, пользователями, работающими в 1С и процессами 1С Предприятия и Сервера 1С. Кроме этого присутствует возможность информирования в случае возникновения аварийных и других не желательных ситуаций, а также просмотр в режиме онлайн абсолютно всего, что происходит в 1С Предприятии (как в файловом, так и клиент-серверном варианте работы).

Ключевые особенности YaAdmin:

  • Возможность выполнения резервного копирования информационных баз 1С, используя пользовательский сценарий.
  • Мониторинг всех процессов 1С Предприятия, информационных баз и пользователей что работают в них.
  • Управление всей IT инфраструктурой 1С Предприятия (сервер 1С, процессы, пользователи и базы - все под вашим контролем).
  • Удаленный доступ и управление персональными компьютерами ваших пользователей, делает программу незаменимым инструментом для службы поддержки.
Что нового в YaAdmin 1.4?
  • Теперь YaAdmin полностью автономная программа и не требует подключения к интернет.
  • Работает на всех версиях Windows.
  • Поддерживает все версии 1С (Семерку также).
  • Нет COM – подключений.
  • Отказались и от бэкапов.
  • Теперь можно подключить бесплатно 20 клиентов.
  • Дальнейшее развитие проекта будет идти в сторону контроля над RDP сессиями (В том числе через ВЕБ) и клиент-серверного режима.
Скриншоты YaAdmin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ

Отзывы о программе YaAdmin

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