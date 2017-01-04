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Mint - универсальное приложение для управления личными финансами. Все ваши счета хранятся в одном месте. Вы можете легко и быстро просмотреть все свои расходы и сбережения.
Автоматически организует и отслеживает ваши расходы и финансы. Все ваши счета, кредитные карты и инвестиции в одном месте, так что вы можете планировать бюджет, получать напоминания и индивидуальные советы по снижению затрат и экономии денег.
Характеристики приложения:
- Управляйте своими деньгами всегда и везде
- Управление бюджетом: просмотр и отслеживание ваших личных финансов в одном месте: расходы, сбережения и кредитные карты.
- Автоматическая классификация банковских и кредитных карт.
- Диаграммы и графики затрат и доходов по наличным деньгам, кредитным картам и счетам за заданный период времени.
- Просмотр личных финансов в автономном режиме: сохраняется информация из последней загрузки.
- Более 20 типов финансовых напоминаний и оповещений.
- Удобная категоризация и персонализация.
- Консультации экспертов по составлению бюджета и распределению средств.
- Бесплатный кредитный счет-трекер, как часть вашей полной финансовой картины и информацией как его улучшить.
- Кредитный контроль. Ежедневный мониторинг, получение кредитных уведомлений и новой информации от кредиторов.
- Планирование расходов: на день, месяц и любой другой период.
- Безопасная и надежная
- Защита данных с помощью 128-битного шифрования.
- Ваш собственный 4-значный код для входа в аккаунт.
- Если ваше мобильное устройство потеряно или украдено, вы можете удалить всю информацию об учетной записи в удаленном режиме.
- Доступ к вашей учетной записи с помощью iPhone, IPad и веб-приложения. Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах.
- Автоматические обновления информации в режиме реального времени.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app