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5 Mint - универсальное приложение для управления личными финансами. Все ваши счета хранятся в одном месте. Вы можете легко и быстро просмотреть все свои расходы и сбережения. Автоматически организует и отслеживает ваши расходы и финансы. Все ваши счета, кредитные карты и инвестиции в одном месте, так что вы можете планировать бюджет, получать напоминания и индивидуальные советы по снижению затрат и экономии денег. Характеристики приложения: Управляйте своими деньгами всегда и везде Управление бюджетом: просмотр и отслеживание ваших личных финансов в одном месте: расходы, сбережения и кредитные карты. Автоматическая классификация банковских и кредитных карт. Диаграммы и графики затрат и доходов по наличным деньгам, кредитным картам и счетам за заданный период времени. Просмотр личных финансов в автономном режиме: сохраняется информация из последней загрузки. Более 20 типов финансовых напоминаний и оповещений. Удобная категоризация и персонализация. Консультации экспертов по составлению бюджета и распределению средств. Бесплатный кредитный счет-трекер, как часть вашей полной финансовой картины и информацией как его улучшить. Кредитный контроль. Ежедневный мониторинг, получение кредитных уведомлений и новой информации от кредиторов. Планирование расходов: на день, месяц и любой другой период.

Безопасная и надежная Защита данных с помощью 128-битного шифрования. Ваш собственный 4-значный код для входа в аккаунт. Если ваше мобильное устройство потеряно или украдено, вы можете удалить всю информацию об учетной записи в удаленном режиме.

Доступ к вашей учетной записи с помощью iPhone, IPad и веб-приложения. Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах.

Автоматические обновления информации в режиме реального времени. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app