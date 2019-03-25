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Visa QIWI Кошелек для iOS

Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPad

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Описание Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (111.88 Мб) Скриншоты Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Visa QIWI Кошелек 5.34.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Visa QIWI Кошелек - удобный в использовании инструмент, который существенно упрощает переводы и оплату любой из доступных 11 000 услуг со всего света.

С помощью приложения можно оплатить онлайн-покупки, билеты в кино, разнообразный цифровой контент, осуществлять мгновенные денежные переводы, платить за коммунальные услуги и пр. Для регистрации нужен только номер телефона.

Основные возможности:

  • Пополнение кошелька без комиссии: с банковской карты, в онлайн-банке, наличными через терминал.
  • Пополнение кошелька с баланса телефона.
  • Оплата повседневных услуг с баланса телефона с минимальной комиссией и на особых условиях.
  • Сохранение шаблонов для платежей и переводов.
  • Карта ближайших терминалов QIWI и других точек пополнения наличными.
  • Пластиковая карта Visa для оплаты покупок в магазинах и кафе со счета кошелька.
  • Безопасные покупки в интернете с бесплатной виртуальной картой Visa.
  • Ваш кошелек на всех устройствах: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch.
  • Уведомления о штрафах.
  • Вход по Touch ID.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Visa QIWI Кошелек
Visa QIWI Кошелек
Visa QIWI Кошелек
Visa QIWI Кошелек
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Visa QIWI Кошелек

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