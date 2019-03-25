Visa QIWI Кошелек

Venmo 7.31.0 для iPhone, iPad
Venmo - удобное приложение для получения и отправки денег друзьям. Утилита - "дочка" PayPal, направленная на социальные платежи. Отправляйте платеж, добавляйте
Privat24 10.5.3 для iPhone, iPad
Privat24 - мобильный клиент для онлайн-банкинга, который позволяет проверять баланс карт в режиме реального времени, оплачивать счета, переводить деньги друзьям и
Мобильный кладовщик lite 1.7.8 для iPad, iPhone, iPod
Мобильный кладовщик - это простая, но очень удобная программа для ведения складского учета
iPay 7.9 для iPad, iPhone, iPod
iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты
Coinsy 1.1.1 для iPhone, iPad
Простое и удобное iOS-приложение для отслеживания актуальных курсов криптовалют в реальном времени. Присутствует возможность просмотра статистики и построения
Сбербанк Онлайн 7.3.3 для iPad
Сбербанк Онлайн - приложение для управления своими счетами и финансовыми потоками в одном из крупнейших банков России