Яндекс.Деньги 7.3.1 для iPhone, iPad
Мобильный кошелек от Яндекса, позволяющий совершать платежи в режиме онлайн. Можно пополнять свой счет, переводить деньги на другие электронные кошельки, оплачивать
Coinsy 1.1.1 для iPhone, iPad
Простое и удобное iOS-приложение для отслеживания актуальных курсов криптовалют в реальном времени. Присутствует возможность просмотра статистики и построения
Сбербанк Онлайн 7.3.3 для iPad
Сбербанк Онлайн - приложение для управления своими счетами и финансовыми потоками в одном из крупнейших банков России
iPay 7.9 для iPad, iPhone, iPod
iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты
Мобильный кладовщик lite 1.7.8 для iPad, iPhone, iPod
Мобильный кладовщик - это простая, но очень удобная программа для ведения складского учета
Alzex Finance Free 3.6.2 для iPhone, iPad
Alzex Finance Free - отличное приложение для учета личных финансов и движения денежных средств