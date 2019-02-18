Mint для iOS

Mint 6.8.0 для iOS

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Описание Mint 6.8.0 для iOSОписание   Скачать Mint 6.8.0 для iOSСКАЧАТЬ (268 Мб) Скриншоты Mint 6.8.0 для iOSСкриншоты (8)   Статистика Mint 6.8.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Mint 6.8.0 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Mint - универсальное приложение для управления личными финансами. Все ваши счета хранятся в одном месте. Вы можете легко и быстро просмотреть все свои расходы и сбережения.

Автоматически организует и отслеживает ваши расходы и финансы. Все ваши счета, кредитные карты и инвестиции в одном месте, так что вы можете планировать бюджет, получать напоминания и индивидуальные советы по снижению затрат и экономии денег.

Характеристики приложения:

  • Управляйте своими деньгами всегда и везде
    • Управление бюджетом: просмотр и отслеживание ваших личных финансов в одном месте: расходы, сбережения и кредитные карты.
    • Автоматическая классификация банковских и кредитных карт.
    • Диаграммы и графики затрат и доходов по наличным деньгам, кредитным картам и счетам за заданный период времени.
    • Просмотр личных финансов в автономном режиме: сохраняется информация из последней загрузки.
    • Более 20 типов финансовых напоминаний и оповещений.
    • Удобная категоризация и персонализация.
    • Консультации экспертов по составлению бюджета и распределению средств.
    • Бесплатный кредитный счет-трекер, как часть вашей полной финансовой картины и информацией как его улучшить.
    • Кредитный контроль. Ежедневный мониторинг, получение кредитных уведомлений и новой информации от кредиторов.
    • Планирование расходов: на день, месяц и любой другой период.
  • Безопасная и надежная
    • Защита данных с помощью 128-битного шифрования.
    • Ваш собственный 4-значный код для входа в аккаунт.
    • Если ваше мобильное устройство потеряно или украдено, вы можете удалить всю информацию об учетной записи в удаленном режиме.
  • Доступ к вашей учетной записи с помощью iPhone, IPad и веб-приложения. Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах.
  • Автоматические обновления информации в режиме реального времени.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Mint:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 93
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Mint

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