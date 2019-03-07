Privat24 10.5.0 для iPhone, iPad Privat24 - мобильный клиент для онлайн-банкинга, который позволяет проверять баланс карт в режиме реального времени, оплачивать счета, переводить деньги друзьям и Яндекс.Деньги 7.3.2 для iPhone, iPad Мобильный кошелек от Яндекса, позволяющий совершать платежи в режиме онлайн. Можно пополнять свой счет, переводить деньги на другие электронные кошельки, оплачивать iPay 7.9 для iPad, iPhone, iPod iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты

Visa QIWI Кошелек 5.33.0 для iPhone, iPad Отличное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно совершать безопасные покупки в интернете с бесплатной виртуальной картой Visa, осуществлять WebMoney Keeper 3.4.5 для iPhone, iPad Программа для контроля за балансом на кошельках и движением средств, перевода и получения WebMoney, пополнения счетов, оплаты коммунальных услуг, покупки товаров в Coinsy 1.1.1 для iPhone, iPad Простое и удобное iOS-приложение для отслеживания актуальных курсов криптовалют в реальном времени. Присутствует возможность просмотра статистики и построения