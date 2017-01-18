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Adobe Photoshop Lightroom - мобильная версия популярного десктопного приложения для профессиональной обработки фотографий непосредственно на своем Android-устройстве, с возможностью делиться результатом с другими пользователями.
Основные возможности Adobe Photoshop Lightroom:
- Большое количество разнообразных инструментов.
- Создание снимков в формате DNG на встроенную камеру и мгновенно делиться ими с друзьями.
- Импорт, редактирование и синхронизация фотографий в формате Raw, которые вы сняли на свою камеру (платная функция).
- Изменение настроек экспозиции, яркости, четкости и других параметров к определенной области на фотографии благодаря локальной коррекции (платная функция).
- Возможность отмены изменений и быстрый откат к оригинальной версии изображения одним щелчком мыши.
- Пакетная обработка изображений.
- Публикация фото в Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и на других ресурсах.
- Синхронизация фотографий из Lightroom на всех устройствах.
- Возможность объединения нескольких изображений, удаления лишнего с фотографий и их ретуширования.
- Доступ к фотографиям из Lightroom в Photoshop Mix, Photoshop Fix, Spark Video, Spark Page и Premiere Clip благодаря технологии Adobe CreativeSync.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app