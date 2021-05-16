Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой мобильную и упрощенную Android-версию мощного настольного редактора RAW-фотографий Lightroom, претендующее на роль незаменимого помощника для пользователей, которым необходимо в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого фотоматериала.

Примечательно, что благодаря наличию функции синхронизации каталога Lightroom, у пользователя имеется возможность работать с изображениями, полученных при помощи смартфона, так и снятых на цифровую зеркальную камеру. Среди доступных инструментов редактирования, имеется регулировка экспозиции, ярких и тёмных тонов, присутствуют различные пресеты, поддерживается обработка фотографий в формате JPEG и многое другое. Готовым снимком можно поделиться с друзьями в популярных социальных сетях.

Примечание! Программа Adobe Lightroom Mobile является 30-дневной тестовой версией. По истечению 30-дневного пробного периода, потребуется наличие плана Creative Cloud.