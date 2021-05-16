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Adobe Lightroom Mobile для Android

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 611 | Статистика
Размер:91,43 Мб
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Adobe Lightroom Mobile скриншот № 2
Adobe Lightroom Mobile скриншот № 3
Adobe Lightroom Mobile скриншот № 4

Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой мобильную и  упрощенную Android-версию мощного настольного редактора RAW-фотографий Lightroom, претендующее на роль незаменимого помощника для пользователей, которым необходимо в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого фотоматериала.

Примечательно, что благодаря наличию функции синхронизации  каталога Lightroom, у пользователя имеется возможность работать с изображениями, полученных при помощи смартфона, так и снятых на цифровую зеркальную камеру. Среди доступных инструментов редактирования, имеется регулировка экспозиции, ярких и тёмных тонов, присутствуют различные пресеты, поддерживается обработка фотографий в формате JPEG и многое другое. Готовым снимком можно поделиться с друзьями в популярных социальных сетях.

Примечание! Программа Adobe Lightroom Mobile является 30-дневной тестовой версией. По истечению 30-дневного пробного периода, потребуется наличие плана Creative Cloud.

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