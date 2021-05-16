Adobe Lightroom Mobile для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 611 | Статистика
|Размер:
|91,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой мобильную и упрощенную Android-версию мощного настольного редактора RAW-фотографий Lightroom, претендующее на роль незаменимого помощника для пользователей, которым необходимо в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого фотоматериала.
Примечательно, что благодаря наличию функции синхронизации каталога Lightroom, у пользователя имеется возможность работать с изображениями, полученных при помощи смартфона, так и снятых на цифровую зеркальную камеру. Среди доступных инструментов редактирования, имеется регулировка экспозиции, ярких и тёмных тонов, присутствуют различные пресеты, поддерживается обработка фотографий в формате JPEG и многое другое. Готовым снимком можно поделиться с друзьями в популярных социальных сетях.
Примечание! Программа Adobe Lightroom Mobile является 30-дневной тестовой версией. По истечению 30-дневного пробного периода, потребуется наличие плана Creative Cloud.
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