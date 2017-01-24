Streaks - неплохое приложение для формирования полезных привычек. Каждый день будет напоминать о различных действиях, которые необходимо выполнить, вырабатывая тем самым новую правильную привычку.

Позволяет добавить до шести ежедневных заданий от самых простых, например, "выпить стакан воды натощак", до требующих небольшого усилия - "выйти на пробежку". Ваша задача, создать полосу из нескольких последовательных дней выполненных заданий, а приложение поможет не сдаться в ответственный момент.

Также работает со стандартным приложением Здоровье - это поможет вам в выполнении спортивно-физкультурных задач. Автоматически считывает данные о ваших прогулках и пробежках, следит за количеством пройденных шагов, потраченных калориях, а также другой информацией, отслеживая процесс завершения задач.

Особенности приложения: