Streaks - неплохое приложение для формирования полезных привычек. Каждый день будет напоминать о различных действиях, которые необходимо выполнить, вырабатывая тем самым новую правильную привычку.
Позволяет добавить до шести ежедневных заданий от самых простых, например, "выпить стакан воды натощак", до требующих небольшого усилия - "выйти на пробежку". Ваша задача, создать полосу из нескольких последовательных дней выполненных заданий, а приложение поможет не сдаться в ответственный момент.
Также работает со стандартным приложением Здоровье - это поможет вам в выполнении спортивно-физкультурных задач. Автоматически считывает данные о ваших прогулках и пробежках, следит за количеством пройденных шагов, потраченных калориях, а также другой информацией, отслеживая процесс завершения задач.
Особенности приложения:
- Индивидуальная настройка цветовой темы приложения.
- Предлагает около десятка уже готовых привычек.
- Индивидуально настраиваемые напоминания об уведомлениях о невыполненных привычках или внесении уже сделанных действий.
- Просмотр текущего графика выполнения и сравнение с наилучшей полосой выполнения.
- Вносить данные можно как вручную, так и автоматически.
- Ведение статистики выполненных задач.
- Поддержка Apple Watch.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app