Streaks для iOS

Streaks 2.1 для iOS

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Описание Streaks 2.1 для iOSОписание   Скачать Streaks 2.1 для iOSСКАЧАТЬ (68.3 Мб) Скриншоты Streaks 2.1 для iOSСкриншоты (3)   Статистика Streaks 2.1 для iOSСтатистика   Отзывы о Streaks 2.1 для iOSОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Streaks - неплохое приложение для формирования полезных привычек. Каждый день будет напоминать о различных действиях, которые необходимо выполнить, вырабатывая тем самым новую правильную привычку.

Позволяет добавить до шести ежедневных заданий от самых простых, например, "выпить стакан воды натощак", до требующих небольшого усилия - "выйти на пробежку". Ваша задача, создать полосу из нескольких последовательных дней выполненных заданий, а приложение поможет не сдаться в ответственный момент.

Также работает со стандартным приложением Здоровье - это поможет вам в выполнении спортивно-физкультурных задач. Автоматически считывает данные о ваших прогулках и пробежках, следит за количеством пройденных шагов, потраченных калориях, а также другой информацией, отслеживая процесс завершения задач.

Особенности приложения:

  • Индивидуальная настройка цветовой темы приложения.
  • Предлагает около десятка уже готовых привычек.
  • Индивидуально настраиваемые напоминания об уведомлениях о невыполненных привычках или внесении уже сделанных действий.
  • Просмотр текущего графика выполнения и сравнение с наилучшей полосой выполнения.
  • Вносить данные можно как вручную, так и автоматически.
  • Ведение статистики выполненных задач.
  • Поддержка Apple Watch.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Streaks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Здоровье

Отзывы о программе Streaks

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