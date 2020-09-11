Pyrus. Работа в команде

Pyrus — это сервис для совместной работы и автоматизации бизнес-процессов: сотрудники общаются друг с другом, ставят задачи и следят за их выполнением, отвечают на обращения клиентов и организуют рабочие процессы.

В Pyrus есть типовые решения для разных задач в компании:

Продажи и клиенты. Управление взаимоотношениями с клиентами на всех уровнях — автоматизация службы поддержки и обработки заявок (Help Desk и Service Desk), работа с клиентской базой (CRM), автоматические отчеты, аналитика и оценка клиентской удовлетворенности.

Финансы и бухгалтерия. Быстрое и прозрачное согласование счетов, платежей, договоров. Маршрут согласования в зависимости от суммы и назначения платежа, автоматическое создание платежных поручений. Интеграция с 1С и актуальной базой контрагентов с необходимыми реквизитами.

Кадры. Согласование отпуска и командировок, расчетные и обходные листы — всё для автоматизации безбумажных кадровых процессов в компании.

HR и рекрутинг. Набор удобных инструментов для рекрутинга — заявки на поиск сотрудника, согласование кандидата с руководителями на всех уровнях, комплексная оценка компетенций.

Присутствует возможность общаться коллегами в Pyrus вместо электронной почты и мессенджеров. Ведите все рабочие переписки в одном месте: обсуждайте детали, обменивайтесь файлами внутри конкретной задачи. Можно настроить интеграцию с электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами, чтобы получать и отвечать на сообщения клиентов из почты, Telegram, Facebook, ВКонтакте или формы обратной связи на сайте, прямо в приложении.

Ставьте задачи своим коллегам, назначайте ответственных, устанавливайте сроки, добавляйте файлы и документы. Обсуждайте задачу в комментариях и следите за ходом её выполнения. Используйте шаблоны заявок Pyrus, чтобы автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании. Обрабатывайте обращения клиентов, оформляйте заявления на отпуск или командировку, нанимайте новых сотрудников, согласовывайте договора и оплату счетов.

Также присутствует возможность работать даже без доступа в интернет: отвечайте на сообщения и согласовывайте задачи — всё мгновенно синхронизируется, когда появится связь.