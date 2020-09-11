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Pyrus. Работа в команде для iOS

Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (118,5 Мб) Скриншоты Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (6)   Статистика Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Pyrus. Работа в команде 5.101.7 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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Pyrus — это сервис для совместной работы и автоматизации бизнес-процессов: сотрудники общаются друг с другом, ставят задачи и следят за их выполнением, отвечают на обращения клиентов и организуют рабочие процессы.

В Pyrus есть типовые решения для разных задач в компании:

  • Продажи и клиенты. Управление взаимоотношениями с клиентами на всех уровнях — автоматизация службы поддержки и обработки заявок (Help Desk и Service Desk), работа с клиентской базой (CRM), автоматические отчеты, аналитика и оценка клиентской удовлетворенности.
  • Финансы и бухгалтерия. Быстрое и прозрачное согласование счетов, платежей, договоров. Маршрут согласования в зависимости от суммы и назначения платежа, автоматическое создание платежных поручений. Интеграция с 1С и актуальной базой контрагентов с необходимыми реквизитами.
  • Кадры. Согласование отпуска и командировок, расчетные и обходные листы — всё для автоматизации безбумажных кадровых процессов в компании.
  • HR и рекрутинг. Набор удобных инструментов для рекрутинга — заявки на поиск сотрудника, согласование кандидата с руководителями на всех уровнях, комплексная оценка компетенций.

Присутствует возможность общаться коллегами в Pyrus вместо электронной почты и мессенджеров. Ведите все рабочие переписки в одном месте: обсуждайте детали, обменивайтесь файлами внутри конкретной задачи. Можно настроить интеграцию с электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами, чтобы получать и отвечать на сообщения клиентов из почты, Telegram, Facebook, ВКонтакте или формы обратной связи на сайте, прямо в приложении.

Ставьте задачи своим коллегам, назначайте ответственных, устанавливайте сроки, добавляйте файлы и документы. Обсуждайте задачу в комментариях и следите за ходом её выполнения. Используйте шаблоны заявок Pyrus, чтобы автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании. Обрабатывайте обращения клиентов, оформляйте заявления на отпуск или командировку, нанимайте новых сотрудников, согласовывайте договора и оплату счетов.

Также присутствует возможность работать даже без доступа в интернет: отвечайте на сообщения и согласовывайте задачи — всё мгновенно синхронизируется, когда появится связь.

Pyrus. Работа в команде
Pyrus. Работа в команде
Pyrus. Работа в команде
Pyrus. Работа в команде
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаiOS iOS 11.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Pyrus. Работа в команде

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