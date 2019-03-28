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Day One 3.6 для iOS
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Day One - простой способ ведения журнала. Легко и быстро записывайте свои мысли и воспоминания в виде текста и фото. Ловите моменты, запечатлев их. От событий, бывающих раз в жизни до повседневных дел, элегантный интерфейс приложения превратит ведение дневника вашей жизни в удовольствие и побудит вас писать больше.
Возможности приложения:
- Добавление до десяти встроенных фотографий в одну запись.
- Ведение до десяти журналов с уникальными фонами и названиями.
- Режим карты.
- Настройка напоминаний.
- Управление записями: выбор, поиск, перенос, метки, закладки и удаление нескольких записей одновременно.
- Фильтры хроники: закладки, метки, место, год, активность и музыка.
- Поддержка часовых поясов.
- Локальные резервные копии с возможностью экспорта.
- Защита датчиком - вход по отпечатку пальца Touch ID.
- Автоматические метаданные: место, погода, активность, подсчет шагов и музыка.
- Экспорт в PDF c умными фильтрами.
- Поддержка расширения Share Extension.
- Фото и статистика использования в расширении Today Extension.
- Синхронизация и резервирование в облаке.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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