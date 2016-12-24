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Vevo - лучший способ наслаждаться любимыми видеоклипами на своем iPhone. Это MTV эпохи смартфонов, где можно найти видео от крупнейших лейблов звукозаписи: Universal Music Group, Sony Music Entertainment и EMI. Всего около 50000 видеоклипов.
Получайте удовольствие от просмотра лучшего музыкального контента, подобранного персонально для вас.
Особенности приложения:
- Выберите своих любимых артистов, чтобы получить индивидуальную подборку видеоклипов.
- Получение уведомлений, когда выбранные артисты, выпускают новый клип, совместную работу с другими исполнителями или концертную запись.
- Создание плейлистов с любимыми видеоклипами. Все плейлисты будут доступны в вашем личном профиле.
- Лента активности артистов и пользователей приложения.
- Списки воспроизведения по стилям: поп, рок, рэп, электронная музыка, R&B и т.п.
- Заинтересовало видео, но не успеваете посмотреть - ставьте отметку, чтобы не потерять и просмотрите позже.
- Рекомендательный сервис для поиска набирающих популярность исполнителей.
Приложение доступно в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Испании, Италии, Ирландии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Мексике.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app