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Vevo для iOS

Vevo 5.3.4 для iOS

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Описание Vevo 5.3.4 для iOSОписание   Скачать Vevo 5.3.4 для iOSСКАЧАТЬ (105 Мб) Скриншоты Vevo 5.3.4 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Vevo 5.3.4 для iOSСтатистика   Отзывы о Vevo 5.3.4 для iOSОтзывы (0)  
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Vevo - лучший способ наслаждаться любимыми видеоклипами на своем iPhone. Это MTV эпохи смартфонов, где можно найти видео от крупнейших лейблов звукозаписи: Universal Music Group, Sony Music Entertainment и EMI. Всего около 50000 видеоклипов.

Получайте удовольствие от просмотра лучшего музыкального контента, подобранного персонально для вас.

Особенности приложения:

  • Выберите своих любимых артистов, чтобы получить индивидуальную подборку видеоклипов.
  • Получение уведомлений, когда выбранные артисты, выпускают новый клип, совместную работу с другими исполнителями или концертную запись.
  • Создание плейлистов с любимыми видеоклипами. Все плейлисты будут доступны в вашем личном профиле.
  • Лента активности артистов и пользователей приложения.
  • Списки воспроизведения по стилям: поп, рок, рэп, электронная музыка, R&B и т.п.
  • Заинтересовало видео, но не успеваете посмотреть - ставьте отметку, чтобы не потерять и просмотрите позже.
  • Рекомендательный сервис для поиска набирающих популярность исполнителей.

Приложение доступно в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Испании, Италии, Ирландии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Мексике.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Vevo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка

Отзывы о программе Vevo

Admin

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