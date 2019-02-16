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Shazam для iOS

Shazam 12.8 для iPhone, iPad

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Описание Shazam 12.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Shazam 12.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (100.28 Мб) Скриншоты Shazam 12.8 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Shazam 12.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Shazam 12.8 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи. Когда рядом с Вами или на Вашем устройстве проигрывается какой-то медиаконтент и хочется узнать о нем дополнительную информацию, то просто коснитесь значка Shazam - всего через несколько секунд сможете увидеть и название песни, и исполнителя, и название альбома, и жанр, и много-много другой полезной информации. В приложении есть функция автоматического распознавания Авто Shazam, которая позволит узнавать о всех музыкальных новинках мира, получать новости о любимых артистах, а также продолжать распознавать медиа, даже если выйти из программы.
После определения аудиофайла есть возможность скачать его на свое устройство через iTunes, посмотреть видеоклип на YouTube (если таковой имеется), поделиться находкой с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, прослушать композицию полностью на Rdio или Deezer и др.
В закладке Pulse в режиме реального времени отображаются топ-чарты композиций, которые наиболее востребованы на сервисе Shazam в текущий момент, а в закладке Explore Вы увидите наиболее популярные шоу. В общем, используя Shazam, не пропустите ни одной интересной новости мира музыки, а также сможете легко найти и определить любую понравившуюся композицию.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Shazam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 810
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
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Отзывы о программе Shazam

Борис про Shazam 7.9.1 для iPhone, iPad [24-10-2014]

То, что мне нужно не определил
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