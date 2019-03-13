SoundHound

Shazam 12.9 для iPhone, iPad
Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи
Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPad
Guitar Tuner - небольшое полезное приложение для всех, кто играет на гитаре, позволяющее провести ее правильную настройку
FingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod
FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и прослушивать встроенные, при этом программа отображает нажатие
Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPod
Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого
Musixmatch 7.2.13 для iPhone, iPad
Musixmatch - крупнейший в мире каталог песен со словами, позволяющий наслаждаться любимой музыкой вместе с синхронизированным текстом
Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.5 для iPhone, iPad, iPod
Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все