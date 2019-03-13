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SoundHound для iOS

SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhone

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Описание SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhoneОписание   Скачать SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhoneСКАЧАТЬ (75.95 Мб) Скриншоты SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhoneСкриншоты (6)   Статистика SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhoneСтатистика   Отзывы о SoundHound 8.9.5 для iPad, iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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SoundHound - небольшая программа, позволяющая определить название песни, ее исполнителя по части воспроизводимого фрагмента аудио файла. Достаточно поднести микрофон смартфона или планшета к источнику музыки и программа определит исполнителя, название песни или название альбома. Возможности программы позволяют находить слова песен, видеоролики.

Программа отлично распознает англоязычные хиты и вообще не распознает "русское народное творчество". Чем "старее" песня, тем меньше шансов на то, что она будет распознана. В любом случае нужно отдать должное программе - работает она очень хорошо.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

SoundHound
SoundHound
SoundHound
SoundHound
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
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Отзывы о программе SoundHound

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