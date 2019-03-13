SoundHound - небольшая программа, позволяющая определить название песни, ее исполнителя по части воспроизводимого фрагмента аудио файла. Достаточно поднести микрофон смартфона или планшета к источнику музыки и программа определит исполнителя, название песни или название альбома. Возможности программы позволяют находить слова песен, видеоролики.

Программа отлично распознает англоязычные хиты и вообще не распознает "русское народное творчество". Чем "старее" песня, тем меньше шансов на то, что она будет распознана. В любом случае нужно отдать должное программе - работает она очень хорошо.