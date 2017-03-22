Fliq Tasks 2.2.0 для iPhone, iPad, iPod Fliq Tasks - хороший бесплатный планировщик для iPhone. Задачи можно сортировать и выводить по приоритету, категории, дате создания, алфавиту и т.п. Любую из запланированных задач можно послать на любой email Theme Clock Theme Clock Lite для iPhone, iPad, iPod Theme Clock - программа, которая выводит в качестве заставки на экран iPhone один из девяти возможных вариантов отображения часов с текущим временем. Так же может отображать текущую дату и день недели Days Until 4.03 для iPhone, iPad, iPod Days Until - полезная утилита, которая отображает количество дней оставшихся до событий, которые указал пользователь. Очень удобно то, что для самого близкого события программа выводит число дней прямо на иконку рабочего стола iPhone

Fliq Notes 2.2.1 для iPhone, iPad, iPod Fliq Notes - хорошая бесплатная записная книжка для iPhone. Заметки можно сортировать по дате создания, названию заметки, категории. Любую из заметок можно послать на любой email. Хорошо реализована система поиска по задачам UNIQLOCK 3.2.0 для iPhone, iPad, iPod UNIQLOCK - смесь часов, которые отображают на весь экран текущее время, и хранителя экрана, который показывает видеоклип Countdown2012 1.1 для iPhone, iPad, iPod Countdown2012 - 21 декабря 2012. Очень обсуждаемая нынче дата с которой связано большое число предсказаний о Конце Света. В этот день в одну линию выстроятся планеты солнечной системы и планеты других звёздных систем