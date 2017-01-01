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5 Super Mario Run - захватывающий раннер для мобильных устройств на платформе iOS, в котором необходимо управляя главным персонажем, водопроводчиком Марио, преодолеть тернистый путь супергероя, усеянный всевозможными препятствиями, ловушками и кишащий опасными противниками, чтобы спасти принцессу Пич от Боузера. Бегите, прыгайте, выполняйте умопомрачительные трюки и кульбиты, собирайте монетки и получайте поддержку тоадов. Присутствует три игровых режима, 6 миров с 24 левелами, возможность выбора персонажа (Марио, Луиджи, Пич, Йоши, Тоад и Тоадетта) и многое другое, что несомненно обрадует как заядлых фанатов серии, так и новичков. Ключевые особенности Super Mario Run: 6 миров с 24 новыми уровнями.

Три режима игры.

Постоянно меняющиеся игровые локации.

Выбор игровых персонажей.

Персонаж может не только бегать и прыгать, но и выполнять разные трюки и кульбиты.

Возможность состязаться с друзьями и игроками со всего мира.

Возможность создать собственное королевство.

Режим Создание королевства содержит более 100 видов элементов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app