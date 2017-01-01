Super Mario Run - захватывающий раннер для мобильных устройств на платформе iOS, в котором необходимо управляя главным персонажем, водопроводчиком Марио, преодолеть тернистый путь супергероя, усеянный всевозможными препятствиями, ловушками и кишащий опасными противниками, чтобы спасти принцессу Пич от Боузера.
Бегите, прыгайте, выполняйте умопомрачительные трюки и кульбиты, собирайте монетки и получайте поддержку тоадов. Присутствует три игровых режима, 6 миров с 24 левелами, возможность выбора персонажа (Марио, Луиджи, Пич, Йоши, Тоад и Тоадетта) и многое другое, что несомненно обрадует как заядлых фанатов серии, так и новичков.
Ключевые особенности Super Mario Run:
- 6 миров с 24 новыми уровнями.
- Три режима игры.
- Постоянно меняющиеся игровые локации.
- Выбор игровых персонажей.
- Персонаж может не только бегать и прыгать, но и выполнять разные трюки и кульбиты.
- Возможность состязаться с друзьями и игроками со всего мира.
- Возможность создать собственное королевство.
- Режим Создание королевства содержит более 100 видов элементов.
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