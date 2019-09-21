Программы для iOS » Игры » Аркады и 2D » Vector 1.2.0 для iPhone, iPad
Vector для iOS

Vector 1.2.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Vector 1.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (138.23 Мб) Скриншоты Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Vector 1.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vector – увлекательная аркада, благодаря которой вы сможете почувствовать себя продвинутым паркурщиком, и с головой окунуться в захватывающую атмосферу погони. По сюжету вам удалось вырваться из оков тоталитарной системы и теперь убегаете от агентов "Большого Брата", цель которых – схватить вас и вернуть на место. Бегите как можно быстрее, прыгаете как можно выше, взбираетесь на стены, скользите и выполняете невероятные трюки в технике городских ниндзя, посвящающих свою жизнь паркуру.

 

Игра имеет простое управление и подойдет любому игроку. Приходится буквально на бегу осваивать различные приемы и эффектные трюки паркура, чтобы ускользнуть от дышащих в затылок преследователей. В конце концов только самые умелые игроки смогут получать три звезды на всех трассах. Докажите что вам по силам стать одним из лучших в мире паркура.

Особенности игры:

  • Аркадный геймплей от создателей хита Shadow Fight, доступного на Facebook и Вконтакте
  • Десятки реалистично анимированных трюков в стиле паркур, созданных с помощью уникальной программы Cascadeur
  • Интересные, захватывающие трассы, которых будет все больше и больше с каждым обновлением
  • Простота в освоении для любого игрока, глубина и сложность для самых искушенных
  • Игра доступна как на iPhone, так и на iPad (HD версия)

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Vector
Vector
Vector
Vector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 322
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Temple Run 2 для iPhone, iPad, iPod

Temple Run 2 - отличнейшая аркада для iOS-гаджетов, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях.

Hill Climb Racing для iPhone, iPad

Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше

Subway Surfers для iPhone, iPad

Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых

Bad Piggies 1.9.1 для iPhone, iPad

Bad Piggies - игра о приключениях мерзких свиней, знакомых нам по популярных аркадам Angry Birds

Agar.io для iPhone, iPad

Agar.io - играйте в режиме реального времени с игроками со всего мира, и попытайтесь стать самой большой сферой их всех. Управляйте маленьким кружком, поедайте

Fruit Ninja для iPhone, iPad

Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства

скачать Adguard

Отзывы о программе Vector

Admin

Отзывов о программе Vector 1.2.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 