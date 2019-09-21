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5 Vector – увлекательная аркада, благодаря которой вы сможете почувствовать себя продвинутым паркурщиком, и с головой окунуться в захватывающую атмосферу погони. По сюжету вам удалось вырваться из оков тоталитарной системы и теперь убегаете от агентов "Большого Брата", цель которых – схватить вас и вернуть на место. Бегите как можно быстрее, прыгаете как можно выше, взбираетесь на стены, скользите и выполняете невероятные трюки в технике городских ниндзя, посвящающих свою жизнь паркуру. Игра имеет простое управление и подойдет любому игроку. Приходится буквально на бегу осваивать различные приемы и эффектные трюки паркура, чтобы ускользнуть от дышащих в затылок преследователей. В конце концов только самые умелые игроки смогут получать три звезды на всех трассах. Докажите что вам по силам стать одним из лучших в мире паркура. Особенности игры: Аркадный геймплей от создателей хита Shadow Fight, доступного на Facebook и Вконтакте

Десятки реалистично анимированных трюков в стиле паркур, созданных с помощью уникальной программы Cascadeur

Интересные, захватывающие трассы, которых будет все больше и больше с каждым обновлением

Простота в освоении для любого игрока, глубина и сложность для самых искушенных

Игра доступна как на iPhone, так и на iPad (HD версия) Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Vector для Android