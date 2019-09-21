Temple Run 2 для iPhone, iPad, iPod
Temple Run 2 - отличнейшая аркада для iOS-гаджетов, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях.
Hill Climb Racing для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
Subway Surfers для iPhone, iPad
Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых
Bad Piggies 1.9.1 для iPhone, iPad
Bad Piggies - игра о приключениях мерзких свиней, знакомых нам по популярных аркадам Angry Birds
Agar.io для iPhone, iPad
Agar.io - играйте в режиме реального времени с игроками со всего мира, и попытайтесь стать самой большой сферой их всех. Управляйте маленьким кружком, поедайте
Fruit Ninja для iPhone, iPad
Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства