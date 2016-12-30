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Adobe Capture CC для iOS

Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (120,12 Мб) Скриншоты Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Capture CC 2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Capture CC - удобный инструмент, с помощью которого можно превратить цифровые фотографии в различные объекты (как например узоры, цвета, векторная графика, кисти, фильтры), которые затем можно использовать в других приложениях Creative Cloud.

Ключевые особенности Adobe Capture CC:

  • Создание геометрических узоров, совместимых с Photoshop CC.
  • Создание цветовых тем или палитр.
  • Создание разнообразных фигур.
  • Создание пользовательских кистей и динамических фильтров.
  • Синхронизация с учетной записью Creative Cloud.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Capture CC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Adobe Capture CC

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