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5 Adobe Capture CC - удобный инструмент, с помощью которого можно превратить цифровые фотографии в различные объекты (как например узоры, цвета, векторная графика, кисти, фильтры), которые затем можно использовать в других приложениях Creative Cloud. Ключевые особенности Adobe Capture CC: Создание геометрических узоров, совместимых с Photoshop CC.

Создание цветовых тем или палитр.

Создание разнообразных фигур.

Создание пользовательских кистей и динамических фильтров.

Синхронизация с учетной записью Creative Cloud. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Capture CC для Android