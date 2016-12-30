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Adobe Capture CC - удобный инструмент, с помощью которого можно превратить цифровые фотографии в различные объекты (как например узоры, цвета, векторная графика, кисти, фильтры), которые затем можно использовать в других приложениях Creative Cloud.
Ключевые особенности Adobe Capture CC:
- Создание геометрических узоров, совместимых с Photoshop CC.
- Создание цветовых тем или палитр.
- Создание разнообразных фигур.
- Создание пользовательских кистей и динамических фильтров.
- Синхронизация с учетной записью Creative Cloud.
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