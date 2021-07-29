Adobe Capture CC для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3 (2879) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 096 | Статистика
Размер:310,76 Мб
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Adobe Capture CC - бесплатное приложение для Android, которое позволяет преобразовывать фотографии в уникальные ресурсы для работы, как например кисти, цвета, образы Look и фигуры, которые затем можно использовать в таких программных продуктах, как Adobe Photoshop CC и Illustrator CC.

Все ресурсы автоматически синхронизируются с учетной записью Creative Cloud, что позволяет работать с ними в любых совместимых приложениях.

Ключевые особенности Adobe Capture CC:

  • Возможность создания собственной палитры, используя оттенки, выбранные на основе цветовой теории, или настраивая с помощью цветового круга или ползунков RGB.
  • Быстрое преобразование объектов в векторную графику.
  • Преобразование фото или рисунков в ленточные, рассеянные или векторные кисти, с возможностью корректировки их цвета, размера и повторения.
  • Создание видеофильмов, путем извлечения цвета и параметры освещенности из понравившихся изображений.
  • Синхронизация с учетной записью Creative Cloud.
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