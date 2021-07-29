Adobe Capture CC - бесплатное приложение для Android, которое позволяет преобразовывать фотографии в уникальные ресурсы для работы, как например кисти, цвета, образы Look и фигуры, которые затем можно использовать в таких программных продуктах, как Adobe Photoshop CC и Illustrator CC.

Все ресурсы автоматически синхронизируются с учетной записью Creative Cloud, что позволяет работать с ними в любых совместимых приложениях.

Ключевые особенности Adobe Capture CC: