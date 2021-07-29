Adobe Capture CC для Android
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3 (2879) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 096 | Статистика
|Размер:
|310,76 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Capture CC - бесплатное приложение для Android, которое позволяет преобразовывать фотографии в уникальные ресурсы для работы, как например кисти, цвета, образы Look и фигуры, которые затем можно использовать в таких программных продуктах, как Adobe Photoshop CC и Illustrator CC.
Все ресурсы автоматически синхронизируются с учетной записью Creative Cloud, что позволяет работать с ними в любых совместимых приложениях.
Ключевые особенности Adobe Capture CC:
- Возможность создания собственной палитры, используя оттенки, выбранные на основе цветовой теории, или настраивая с помощью цветового круга или ползунков RGB.
- Быстрое преобразование объектов в векторную графику.
- Преобразование фото или рисунков в ленточные, рассеянные или векторные кисти, с возможностью корректировки их цвета, размера и повторения.
- Создание видеофильмов, путем извлечения цвета и параметры освещенности из понравившихся изображений.
- Синхронизация с учетной записью Creative Cloud.
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