Эрудит - увлекательная головоломка для Android, которая дает возможность блеснуть своими познаниями. Играть можно как одному, так и с друзьями оффлайн или онлайн, со случайными соперниками, а также участвуя в рейтинговых турнирах. Игрокам необходимо выкладывать буквы, составляя тем самым слова по горизонтали или вертикали (слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз). Присутствует встроенный словарь, который постоянно исправляется и пополняется. Причем присутствует возможность использовать словарь Ожегова или Ефремовой.
Чтобы иметь возможность играть в Эрудит через Интернет, необходимо создать свой профиль в меню "Профили".
Ключевые особенности программы:
- Несколько режимов игры.
- Наличие встроенного словаря, а также возможность выбора словаря Ефремовой или Ожегова.
- Несколько уровней сложности игры.
- Выбор ориентации экрана (портретная или горизонтальная).
- Возможность отображения определения вводимых слов.
- Наличие звуковых эффектов в игре.
- Выбор правил игры - Эрудит или Scrabble (основное отличие в том, что в Scrabble можно выкадывать только одно слово за ход).
- Ограничение времени отведенного на ход.
- Установление лимита очков до которого идет игра.
- Наличие ответов на наиболее часто задаваемые игроками вопросы.
- Встроенный помощник.
- Возможность ознакомиться с правилами.