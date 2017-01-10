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Эрудит для Android

Эрудит 0.4.2 для Android

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Описание Эрудит 0.4.2 для AndroidОписание   Скачать Эрудит 0.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,49 Мб) Скриншоты Эрудит 0.4.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Эрудит 0.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Эрудит 0.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Эрудит - увлекательная головоломка для Android, которая дает возможность блеснуть своими познаниями. Играть можно как одному, так и с  друзьями оффлайн или онлайн, со случайными соперниками, а также участвуя в рейтинговых турнирах. Игрокам необходимо выкладывать буквы, составляя тем самым слова по горизонтали или вертикали (слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз). Присутствует встроенный словарь, который постоянно исправляется и пополняется. Причем присутствует возможность использовать словарь Ожегова или Ефремовой.

Чтобы иметь возможность играть в Эрудит через Интернет, необходимо создать свой профиль в меню "Профили".

Ключевые особенности программы:

  • Несколько режимов игры.
  • Наличие встроенного словаря, а также возможность выбора словаря Ефремовой или Ожегова.
  • Несколько уровней сложности игры.
  • Выбор ориентации экрана (портретная или горизонтальная).
  • Возможность отображения определения вводимых слов.
  • Наличие звуковых эффектов в игре.
  • Выбор правил игры - Эрудит или Scrabble (основное отличие в том, что в Scrabble можно выкадывать только одно слово за ход).
  • Ограничение времени отведенного на ход.
  • Установление лимита очков до которого идет игра.
  • Наличие ответов на наиболее часто задаваемые игроками вопросы.
  • Встроенный помощник.
  • Возможность ознакомиться с правилами.
Скриншоты Эрудит:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Эрудит отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Эрудит

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