Эрудит - увлекательная головоломка для Android, которая дает возможность блеснуть своими познаниями. Играть можно как одному, так и с друзьями оффлайн или онлайн, со случайными соперниками, а также участвуя в рейтинговых турнирах. Игрокам необходимо выкладывать буквы, составляя тем самым слова по горизонтали или вертикали (слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз). Присутствует встроенный словарь, который постоянно исправляется и пополняется. Причем присутствует возможность использовать словарь Ожегова или Ефремовой.

Чтобы иметь возможность играть в Эрудит через Интернет, необходимо создать свой профиль в меню "Профили".

Ключевые особенности программы: