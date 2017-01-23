JETLOGGER - простая и удобная в использовании программа-кейлоггер, которая позволяет в скрытом режиме проследить за действиями сотрудников вашей организации в рабочее время или детей во время вашего отсутствия.
Работая на компьютере абсолютно незаметно, утилита собирает информацию о всех запущенных программах и играх, подсчитывает сколько времени было потрачено на каждую из них, сохраняет историю посещенных сайтов, набранный на клавиатуре текст, а также периодически делает снимки экрана и веб-камеры.
Всю информацию программа может отправлять на ваш электронный адрес, облако или FTP-сервер. Кроме того, однажды установив программу на наблюдаемый компьютер, вы сможете в любое время подключаться к нему удаленно и просматривать всю историю активности прямо со своего компьютера в режиме реального времени.
Основные функции:
- Скрытая запись происходящего на экране компьютера
- Сохранение набранного на клавиатуре текста (кейлоггер)
- Запись истории посещенных сайтов
- Отслеживание запросов в поисковиках Google, Яндекс, Bing и пр.
- Снимки с веб-камеры
- Сохранение информации из буфера обмена
- Отслеживание операций с файлами
- Подсчет времени активности и бездействия пользователя
Возможности и преимущества:
- Предельно простой и понятный интерфейс
- Детальные отчеты о действиях и общая статистика
- Наглядные диаграммы и графики, позволяющие быстро понять на что именно тратилось проведенное за компьютером время
- Доставка отчетов на электронную почту, облако, папку или FTP-сервер
- Удаленное подключение к наблюдаемому компьютеру для просмотра событий в режиме реального времени
- Абсолютно скрытый режим работы. Интерфейс программы можно открыть только нажав специальную комбинацию клавиш и введя секретный пароль.
Несмотря на обилие функций, пользоваться JETLOGGER очень просто - установка выполняется в один клик, и уже через несколько секунд программа готова к началу отслеживания активности на компьютере без какой-либо обязательной настройки.