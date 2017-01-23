JETLOGGER для Windows

JETLOGGER 1.7 Build 61031

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Описание JETLOGGER 1.7 Build 61031Описание   Скачать JETLOGGER 1.7 Build 61031СКАЧАТЬ (12,1 Мб) Скриншоты JETLOGGER 1.7 Build 61031Скриншоты (1)   Статистика JETLOGGER 1.7 Build 61031Статистика   Отзывы о JETLOGGER 1.7 Build 61031Отзывы (0)  
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JETLOGGER - простая и удобная в использовании программа-кейлоггер, которая позволяет в скрытом режиме проследить за действиями сотрудников вашей организации в рабочее время или детей во время вашего отсутствия.

Работая на компьютере абсолютно незаметно, утилита собирает информацию о всех запущенных программах и играх, подсчитывает сколько времени было потрачено на каждую из них, сохраняет историю посещенных сайтов, набранный на клавиатуре текст, а также периодически делает снимки экрана и веб-камеры.

Всю информацию программа может отправлять на ваш электронный адрес, облако или FTP-сервер. Кроме того, однажды установив программу на наблюдаемый компьютер, вы сможете в любое время подключаться к нему удаленно и просматривать всю историю активности прямо со своего компьютера в режиме реального времени.

Основные функции:

  • Скрытая запись происходящего на экране компьютера
  • Сохранение набранного на клавиатуре текста (кейлоггер)
  • Запись истории посещенных сайтов
  • Отслеживание запросов в поисковиках Google, Яндекс, Bing и пр.
  • Снимки с веб-камеры
  • Сохранение информации из буфера обмена
  • Отслеживание операций с файлами
  • Подсчет времени активности и бездействия пользователя

Возможности и преимущества:

  • Предельно простой и понятный интерфейс
  • Детальные отчеты о действиях и общая статистика
  • Наглядные диаграммы и графики, позволяющие быстро понять на что именно тратилось проведенное за компьютером время
  • Доставка отчетов на электронную почту, облако, папку или FTP-сервер
  • Удаленное подключение к наблюдаемому компьютеру для просмотра событий в режиме реального времени
  • Абсолютно скрытый режим работы. Интерфейс программы можно открыть только нажав специальную комбинацию клавиш и введя секретный пароль.

Несмотря на обилие функций, пользоваться JETLOGGER очень просто - установка выполняется в один клик, и уже через несколько секунд программа готова к началу отслеживания активности на компьютере без какой-либо обязательной настройки.

Скриншоты JETLOGGER:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 240 руб.
Ограничение в работе программыОтключен скрытый режим работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ

Отзывы о программе JETLOGGER

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