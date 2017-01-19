Media Protection Studio - программа для защиты видео курсов от копирования и снятия с экрана.
Обеспечивает многоуровневую защиту, использует множество приемов для предотвращения нелегального копирования, тиражирования или снятия с экрана. Поддерживаются форматы: avi, mp4, flv, mov, mkv.
Защита включает в себя:
- Шифрование данных
- Защиту от снятия с экрана
- Защиту от тиражирования (привязка к компьютеру)
- Защиту от модификации файлов
- Водяные метки, идентифицирующие пользователя
- Другие способы