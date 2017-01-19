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Media Protection Studio для Windows

Media Protection Studio 1.7

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Описание Media Protection Studio 1.7Описание   Скачать Media Protection Studio 1.7СКАЧАТЬ (20,31 Мб) Скриншоты Media Protection Studio 1.7Скриншоты (3)   Статистика Media Protection Studio 1.7Статистика   Отзывы о Media Protection Studio 1.7Отзывы (0)  
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Media Protection Studio - программа для защиты видео курсов от копирования и снятия с экрана.

Обеспечивает многоуровневую защиту, использует множество приемов для предотвращения нелегального копирования, тиражирования или снятия с экрана. Поддерживаются форматы: avi, mp4, flv, mov, mkv.

Защита включает в себя:

  • Шифрование данных
  • Защиту от снятия с экрана
  • Защиту от тиражирования (привязка к компьютеру)
  • Защиту от модификации файлов
  • Водяные метки, идентифицирующие пользователя
  • Другие способы
Скриншоты Media Protection Studio:

Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое

Отзывы о программе Media Protection Studio

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