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5 Media Protection Studio - программа для защиты видео курсов от копирования и снятия с экрана. Обеспечивает многоуровневую защиту, использует множество приемов для предотвращения нелегального копирования, тиражирования или снятия с экрана. Поддерживаются форматы: avi, mp4, flv, mov, mkv. Защита включает в себя: Шифрование данных

Защиту от снятия с экрана

Защиту от тиражирования (привязка к компьютеру)

Защиту от модификации файлов

Водяные метки, идентифицирующие пользователя

Другие способы