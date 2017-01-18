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Weather Live - яркое приложение для отображения информации о погоде в России и мире. Солнечно, облачно, дождливо или идет снег, утилита отразит все погодные изменения в вашем городе и других городах по всему миру с помощью завораживающей анимации. Хорошая погода или плохая, она магическим образом оживет на экране вашего iOS девайса. Вам даже не придется выглядывать в окно, чтобы узнать какая там погода, так как у вас будет вся необходимая информация.
Особенности:
- Прогноз погоды и местное время для множества городов по всему миру
- Расширенный прогноз для любого последующего дня недели или времени суток
- Отображение изменений температуры в течение 24 часов или 7 дней с помощью простых и удобных графиков
- Погодный виджет для Центра уведомлений. Узнавайте текущую температуру, получайте точные прогнозы погоды на ближайшие часы и дни
- Потрясающая анимация, которая меняется в реальном времени в зависимости от погоды
- Карта дождя / Спутниковая карта / Карта облаков
- Настраиваемые блоки с погодной информацией. Возможность оставить только самые необходимые данные о погоде или получить подробную информацию
- Текущая температура в выбранном вами городе отображается на иконке приложения
- Уведомления о том, что температура перешагнула нулевую отметку
- Предупреждение о замерзании - сообщает, когда достигается температура замерзания жидкости
- Индикатор в форме стрелки отражает изменения атмосферного давления
- Простое переключение между городами: просто «перелистывайте» как страницы вправо или влево, чтобы переходить от одного города к другому
- Возможность делиться погодой с друзьями в социальных сетях
Подробная информация о погоде:
- Прогноз погоды на 7 дней
- Температура «По ощущениям»
- Максимальная и минимальная температура на сегодня
- Направление ветра
- Скорость ветра в милях, км/ч, м/с, узлах или баллах Бофорта
- Информация о влажности и осадках
- Давление и видимость на дороге
- Восход/Заход солнца
- Восход/Заход луны
- Фазы луны
- Давление в дюймах, мм, кПа или миллибарах
- Возможность переключения Фаренгейт/Цельсий и Мили/Километры
- 12 или 24-часовой формат времени
Кроме этого, каждый из вас может стать репортером Погода Live. Подтвердите текущий прогноз или сообщите, какая погода за окном, и прогноз погоды для вашего региона станет еще более точным.
Информация о погоде может отражаться следующим образом:
- Вся информация о погоде
- Информация о текущей погоде
- Только текст
- Круг
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app