Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Weather Live - яркое приложение для отображения информации о погоде в России и мире. Солнечно, облачно, дождливо или идет снег, утилита отразит все погодные изменения в вашем городе и других городах по всему миру с помощью завораживающей анимации. Хорошая погода или плохая, она магическим образом оживет на экране вашего iOS девайса. Вам даже не придется выглядывать в окно, чтобы узнать какая там погода, так как у вас будет вся необходимая информация. Особенности: Прогноз погоды и местное время для множества городов по всему миру

Расширенный прогноз для любого последующего дня недели или времени суток

Отображение изменений температуры в течение 24 часов или 7 дней с помощью простых и удобных графиков

Погодный виджет для Центра уведомлений. Узнавайте текущую температуру, получайте точные прогнозы погоды на ближайшие часы и дни

Потрясающая анимация, которая меняется в реальном времени в зависимости от погоды

Карта дождя / Спутниковая карта / Карта облаков

Настраиваемые блоки с погодной информацией. Возможность оставить только самые необходимые данные о погоде или получить подробную информацию

Текущая температура в выбранном вами городе отображается на иконке приложения

Уведомления о том, что температура перешагнула нулевую отметку

Предупреждение о замерзании - сообщает, когда достигается температура замерзания жидкости

Индикатор в форме стрелки отражает изменения атмосферного давления

Простое переключение между городами: просто «перелистывайте» как страницы вправо или влево, чтобы переходить от одного города к другому

Возможность делиться погодой с друзьями в социальных сетях Подробная информация о погоде: Прогноз погоды на 7 дней

Температура «По ощущениям»

Максимальная и минимальная температура на сегодня

Направление ветра

Скорость ветра в милях, км/ч, м/с, узлах или баллах Бофорта

Информация о влажности и осадках

Давление и видимость на дороге

Восход/Заход солнца

Восход/Заход луны

Фазы луны

Давление в дюймах, мм, кПа или миллибарах

Возможность переключения Фаренгейт/Цельсий и Мили/Километры

12 или 24-часовой формат времени Кроме этого, каждый из вас может стать репортером Погода Live. Подтвердите текущий прогноз или сообщите, какая погода за окном, и прогноз погоды для вашего региона станет еще более точным. Информация о погоде может отражаться следующим образом: Вся информация о погоде

Информация о текущей погоде

Только текст

Круг Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app