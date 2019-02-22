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5 Погода & Радар - точная погода сейчас на экране Вашего iPhone, iPad и iPod touch, а также радиолокационные карты осадков и погоды, оповещения о непогоде в виде дождя, снега, града в вашем городе и многое другое. Приложение отображает погоду в вашем городе, основанную на радиолокационных и метео данных. С помощью программы можно узнать будет ли идти дождь, снег или будет светить солнце, ожидается ли сильный ветер или гроза с громом и молнией. Также отображается фактическая температура и атмосферное давление. Кроме этого имеется погодный радар, благодаря которому можно узнать куда движется дождь, где светит солнце или небо покрывают облака. Регулируемая анимация позволяет отобразить погоду в динамике. Вы можете задокументировать состояние погоды на погодой фотографии, сделав селфи погоды. Там будут зафиксированы данные о текущей погоде и температуре. Основные возможности: Погода на 14 дней: Тренд и прогноз погоды на 14 дней.

Интерактивный радар погоды по всему миру в реальном времени.

Прогноз давления и влажности воздуха, а также УФ-Индекса

Почасовой прогноз погоды и по времени суток (утро, день, вечер, ночь).

Оповещение о грозах, шторме и урагане.

Наличие виджета для домашнего экрана. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Погода & Радар для Android