ВидеоШОУ для Windows

ВидеоШОУ 1.25

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ВидеоШОУ 1.25Описание   Скачать ВидеоШОУ 1.25СКАЧАТЬ (156,58 Мб) Скриншоты ВидеоШОУ 1.25Скриншоты (12)   Статистика ВидеоШОУ 1.25Статистика   Отзывы о ВидеоШОУ 1.25Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ВидеоШОУ - удобная программа для создания впечатляющих видеороликов с 3D эффектами. Встроенные в приложение функции и простой русскоязычный интерфейс позволяют создать потрясающее видео всего за три простых шага.

В вашем распоряжении десятки шаблонов для подготовки видео на самые разные темы: детские, свадебные, праздничные, про путешествия, классические и др. Также вы можете создать собственный ролик с нуля. Добавляйте видео, фото и музыку, выбирайте последовательность, подбирайте подходящие переходы и эффекты, а затем сохраните видео одним из предложенных способов - готово! Вы можете создавать видеоролики высокого качества и компактного размера для мобильных устройств, телевизоров, а также для YouTube, ВКонтакте, Facebook и других сайтов. При желании вы сможете записать видео на DVD с интерактивным меню.

Возможности приложения:

  • Более 110 вариантов анимированных переходов
  • Свыше 70 эффектов для видео и фото, в том числе 3D
  • Богатая встроенная коллекция переходов и анимированных титров
  • Запись комментариев с микрофона
  • Регулировка громкости звука, настройка эффектов появления/затухания как для музыки, так и для комментариев. Любую звукозапись можно обрезать прямо в интерфейсе программы.
  • Более 30 форматов для сохранения готового видео
  • Функция записи видео на DVD с интерактивным меню

Также вы можете без труда выполнить многослойный монтаж. Во встроенном редакторе поверх ролика можно добавлять другие видеофайлы, текст, фотографии и настраивать анимацию отдельно для каждого элемента через ключевые кадры. Настраивать анимацию вы сможете до самых мелочей: менять картинку эффекта, его направление, скорость, количество и размер задействованных частиц. В вашем распоряжении реалистичная имитация снега с тонкой настройкой, листопада, огня, неоновых свечений, фейерверков, взрывов, блесков и ещё более 1000 сочетаний.

Ну а онлайн-учебник и наглядные видеоуроки помогут освоить все возможности софта в короткие сроки.

Скриншоты ВидеоШОУ:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990 руб.
Ограничение в работе программы10 дней, не более 15 слайдов, надпись о пробной версии используемой программы на готовом видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе ВидеоШОУ

Admin

Отзывов о программе ВидеоШОУ 1.25 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ParkControl

Punto Switcher

Google Chrome

SnagIt

Foxit Reader

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

Adobe Shockwave Player

Free Download Manager

Weather Watcher Live

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

 
 