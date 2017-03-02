ВидеоШОУ - удобная программа для создания впечатляющих видеороликов с 3D эффектами. Встроенные в приложение функции и простой русскоязычный интерфейс позволяют создать потрясающее видео всего за три простых шага.

В вашем распоряжении десятки шаблонов для подготовки видео на самые разные темы: детские, свадебные, праздничные, про путешествия, классические и др. Также вы можете создать собственный ролик с нуля. Добавляйте видео, фото и музыку, выбирайте последовательность, подбирайте подходящие переходы и эффекты, а затем сохраните видео одним из предложенных способов - готово! Вы можете создавать видеоролики высокого качества и компактного размера для мобильных устройств, телевизоров, а также для YouTube, ВКонтакте, Facebook и других сайтов. При желании вы сможете записать видео на DVD с интерактивным меню.

Возможности приложения:

Более 110 вариантов анимированных переходов

Свыше 70 эффектов для видео и фото, в том числе 3D

Богатая встроенная коллекция переходов и анимированных титров

Запись комментариев с микрофона

Регулировка громкости звука, настройка эффектов появления/затухания как для музыки, так и для комментариев. Любую звукозапись можно обрезать прямо в интерфейсе программы.

Более 30 форматов для сохранения готового видео

Функция записи видео на DVD с интерактивным меню

Также вы можете без труда выполнить многослойный монтаж. Во встроенном редакторе поверх ролика можно добавлять другие видеофайлы, текст, фотографии и настраивать анимацию отдельно для каждого элемента через ключевые кадры. Настраивать анимацию вы сможете до самых мелочей: менять картинку эффекта, его направление, скорость, количество и размер задействованных частиц. В вашем распоряжении реалистичная имитация снега с тонкой настройкой, листопада, огня, неоновых свечений, фейерверков, взрывов, блесков и ещё более 1000 сочетаний.

Ну а онлайн-учебник и наглядные видеоуроки помогут освоить все возможности софта в короткие сроки.