Производственный календарь для Windows

Производственный календарь 2017

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Описание Производственный календарь 2017Описание   Скачать Производственный календарь 2017СКАЧАТЬ (1,15 Мб) Скриншоты Производственный календарь 2017Скриншоты (1)   Статистика Производственный календарь 2017Статистика   Отзывы о Производственный календарь 2017Отзывы (0)  
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Производственный календарь - программа, которая отображает все рабочие, выходные и праздничные дни в соответствие с действующим законодательством и принятым Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных и праздничных дней в 2017 году». 

Позволяет рассчитать нормы рабочего времени при 40, 36 и 24-часовой неделе, определить количество рабочих и выходных дней в конкретном месяце или квартале. Программа будет полезна как бухгалтеру для расчета начислений по заработной плате, так и работнику для того, чтобы определить наиболее благоприятный период для своего отпуска. Программа содержит также ретроспективные данные, начиная с 2010 года, что может быть полезно при сверке данных за предыдущие несколько лет.

Программа является элементом программного средства учета рабочего времени WorkStat но при этом распространяется бесплатно и не требует приобретения или оформления лицензии. Для удобства доступна также portable версия, не требующая установки программы на конкретном компьютере.

Скриншоты Производственный календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки

Отзывы о программе Производственный календарь

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