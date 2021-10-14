Начиная с обновления Windows 10 Anniversary Update, компания Microsoft заменила классическое приложение Sticky Notes для рабочего стола на универсальное приложение. Для многих пользователей классическое приложение для рабочего стола является более предпочтительным вариантом, поскольку оно работает шустрее, быстрее запускается и не имеет интеграции с Cortana. Поэтому и было разработано приложение Classic Sticky Notes для Windows 11 и Windows 10. Этот пакет полностью поддерживает Windows 11, а также Windows 10 32-bit и Windows 10 64-bit.

Многие предпочитают старое доброе классическое приложение Sticky Notes, поскольку оно потребляет значительно меньше системных ресурсов. Разница в производительности особенно заметна на менее мощном оборудовании, таком как процессоры Atom и Celeron. Сами заметки также немного меньше, поэтому пользователям больше нравится их компактный вид. Присутствует возможность закреплять заметки у любом месте рабочего стола, менять цвет стикеров, имеется поддержка эмодзи.