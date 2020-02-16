Будильник - программа-часы со множеством полезных функций.
Позволяет добавлять запись с оповещением в установленное время. Напоминалку можно устанавливать на любую дату в Календаре. В опции Будильник, громкость сигнала повышается постепенно без резких громких звуков. Также есть функция выключения, перезагрузки или выхода из системы.
Что нового в Будильник 2.5.5.2?
Небольшие доработки по скину и отображению программы.
Отличный будильник, разбудил и я встала с удовольствием, да ещё и под любимую музыку)))))) Немного сложноват интерфейс, как поставить будильник. Пробные через пару минут и уже понятно, что к чему))))Ну и ещё, не очень удобно что он вист прям на экране и его не скрыть, при работе на компьютере немного мешает. Скачивала с сайта производителя, без вирусов, нет никакой рекламы! Я довольна!))) В целом программа- хорошая! С своей задачей справляется! Спасибо разработчикам и софтпорталу! 2 | 3 | Ответить
Дима в ответ Марго про Будильник 2.5.4 [23-12-2018]
Марго в настройках есть кнопка "поверх всех окон" и "свернуть в трей" 2 | 2 | Ответить
Саня про Будильник 2.5.4 [15-06-2018]
Скачивал ради будильника, где будильник то??? Предлагают только рекламу блокировать... 3 | 2 | Ответить
Ебукентий про Будильник 2.5.4 [14-03-2018]
Что за **анавты делали эту **йню?! ВЕСИТ 5 МБ !!! 5 МБ КАРЛ!!!!! БУДИЛЬНИК 5 МБ !!! 3 | 2 | Ответить
DonPedro про Будильник 2.5.4 [11-03-2018]
Мои антивирусы разорались что это троян и заблокировали её. Рисковать не стал. 3 | 2 | Ответить