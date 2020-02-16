Будильник для Windows

Будильник 2.5.5.2

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Описание Будильник 2.5.5.2Описание   Скачать Будильник 2.5.5.2СКАЧАТЬ (5,58 Мб) Скриншоты Будильник 2.5.5.2Скриншоты (5)   Статистика Будильник 2.5.5.2Статистика   Отзывы о Будильник 2.5.5.2Отзывы (19)  
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3.71 из 5, всего оценок - 86
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Будильник - программа-часы со множеством полезных функций.

Позволяет добавлять запись с оповещением в установленное время. Напоминалку можно устанавливать на любую дату в Календаре. В опции Будильник, громкость сигнала повышается постепенно без резких громких звуков. Также есть функция выключения, перезагрузки или выхода из системы.

Что нового в Будильник 2.5.5.2?
  • Небольшие доработки по скину и отображению программы.
  • Исправлены найденные ошибки.
  • Обновлена звуковая библиотека.
  • Улучшена работа на Windows 10.
Будильник
Будильник
Будильник
Будильник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 96 820
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки - Часы, будильники
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Отзывы о программе Будильник

Сергей про Будильник 2.5.5 [15-09-2019]

Спасибо не буду
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Марго про Будильник 2.5.4 [30-08-2018]

Отличный будильник, разбудил и я встала с удовольствием, да ещё и под любимую музыку)))))) Немного сложноват интерфейс, как поставить будильник. Пробные через пару минут и уже понятно, что к чему))))Ну и ещё, не очень удобно что он вист прям на экране и его не скрыть, при работе на компьютере немного мешает. Скачивала с сайта производителя, без вирусов, нет никакой рекламы! Я довольна!))) В целом программа- хорошая! С своей задачей справляется! Спасибо разработчикам и софтпорталу!
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Дима в ответ Марго про Будильник 2.5.4 [23-12-2018]

Марго в настройках есть кнопка "поверх всех окон" и "свернуть в трей"
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Саня про Будильник 2.5.4 [15-06-2018]

Скачивал ради будильника, где будильник то??? Предлагают только рекламу блокировать...
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Ебукентий про Будильник 2.5.4 [14-03-2018]

Что за **анавты делали эту **йню?! ВЕСИТ 5 МБ !!! 5 МБ КАРЛ!!!!! БУДИЛЬНИК 5 МБ !!!
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DonPedro про Будильник 2.5.4 [11-03-2018]

Мои антивирусы разорались что это троян и заблокировали её. Рисковать не стал.
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