VPN Monster для Android

VPN Monster 1.0 для Android

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Описание VPN Monster 1.0 для AndroidОписание   Скачать VPN Monster 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (20,91 Мб) Скриншоты VPN Monster 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика VPN Monster 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о VPN Monster 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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VPN Monster — бесплатный VPN-сервис, благодаря которому можно без проблем получить доступ к заблокированным сайтам, и который надежно хранит вашу анонимность в сети Интернет. В своей работе сервис использует технологию виртуальных частных сетей, тем самым весь трафик передается/принимается по закрытому персональному зашифрованному каналу. Присутствует шифрование трафика, смена IP и DNS адреса в один клик, возможность раблокировки сайтов, защита от атак хакеров и многое другое.

Ключевые особенности VPN Monster:

  • Шифрование интернет трафика с использованием военно - правительственного алгоритма шифрования AES-256.
  • Смена IP и DNS адреса в один клик.
  • Анонимное и безопасное использование интернета.
  • Анонимное и безопасное использование интернета.
  • Защита от атак хакеров.
  • Безопасное использование интернета в общественных местах.
  • Поддержка протоколов TCP и UDP.
Скриншоты VPN Monster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе VPN Monster

Admin

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