DroidSheep Guard 3.0 для Android DroidSheep Guard - программа позволяет защитить ваши аккаунты на Facebook, ebay, Twitter, LinkedIn и прочих. Злоумышленник не сможет их взломать используя вашу авторизированную сессию AirPush Detector 3.2 для Android AirPush Detector - полезная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет эффективно бороться с рекламой и push-уведомлениями, появляющимися в виде системных уведомлений в статус баре Hotspot Shield 4.8.5 для Android Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые технологии защиты и шифрования будут надежно защищать ваше интернет-соединение и предоставят вам доступ к различному контенту из любой страны

Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android Брандмауэр без Root – полностью контролирует все ваши приложения, которые хотят получить доступ к интернету. Теперь вы будете выбирать каким программам предоставить доступ, а каким отказать. Настроить файерволл сможет даже неопытный пользователь Orbot 15.2.0 для Android Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения используют безопасное интернет-соединение Adblock Browser 1.1.1 для Android Adblock Browser - мобильный браузер для мобильных устройств на платформе Android от разработчиков популярного блокировщика рекламы Adblock Plus, благодаря которому можно избавиться от раздражающей рекламы на веб-страницах