RusVPN для Android

RusVPN 2.0.31 для Android

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Описание RusVPN 2.0.31 для AndroidОписание   Скачать RusVPN 2.0.31 для AndroidСКАЧАТЬ (9,32 Мб) Скриншоты RusVPN 2.0.31 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика RusVPN 2.0.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о RusVPN 2.0.31 для AndroidОтзывы (0)  
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RusVPN - надёжное и безопасное VPN-решение для Android смартфона или планшета, которое предлагает полную безопасность, неограниченный доступ к любому сайту, а также шифрование трафика.

Основные возможности:

  • Обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке.
  • Простой, упорядоченный и интуитивный интерфейс.
  • Функция Kill Switch - приложение блокирует весь трафик, в случае потери VPN-соединения, что позволяет предотвратить незашифрованный трафик с устройства.
  • Не отслеживает персональные данные.
  • Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение.
  • Надежное шифрование.
  • Просмотр взрослого контента.
  • Множество VPN-локаций для выбора (доступно более 50 стран).
RusVPN
RusVPN
RusVPN
Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе RusVPN

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